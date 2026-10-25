Giải độc đắc Vietlott gần 200 tỷ đồng đã có người trúng

Theo thông tin từ Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) thông báo kỳ quay số mở thưởng lần thứ 1.415 của loại hình xổ số Power 6/55 tối 24/10 có một khách hàng trúng Jackpot 1 trị giá 199.984.640.250 đồng.

Dãy số may mắn trong kỳ quay thưởng của loại hình xổ số Power 6/55 diễn ra vào hôm nay là 06 - 07 - 18 - 41 - 44 - 50 và cặp số vàng để so giải Jackpot 2 là 53.

Theo quy định về thuế thu nhập cá nhân, người trúng thưởng giải độc đắc tối nay phải nộp thuế 10% đối với phần giá trị giải thưởng vượt 20 triệu đồng.

Như vậy, với giải thưởng gần 200 tỷ đồng này, số thuế phải nộp vào khoảng 20 tỷ đồng. Chủ nhân giải độc đắc nhận về gần 180 tỷ đồng sau khi thực hiện nghĩa vụ thuế.

Trong khi đó, Jackpot 2 trị giá hơn 4,2 tỷ đồng vẫn chưa có người trúng. Giá trị giải thưởng này sẽ tiếp tục được cộng dồn vào kỳ quay số mở thưởng tiếp theo.

Bên cạnh giải độc đắc Jackpot 1 trị giá gần 200 tỷ đồng, ở kỳ quay số mở thưởng của loại hình xổ số Power 6/55 diễn ra vào hôm nay, Vietlott còn tìm được 24 người trúng giải nhất mỗi giải trị giá 40.000.000 đồng, 1.818 người trúng giải nhì mỗi giải trị giá 500.000 đồng, 43.703 người trúng giải ba mỗi giải trị giá 50.000 đồng.

Thông tin về khách hàng và nơi phát hành vé trúng thưởng chưa được công bố.

Mới đây, hôm 4/10, một nữ khách hàng đến từ An Giang là chị V.N. cũng trúng giải Jackpot Mega 6/45 trị giá 199,5 tỷ đồng.

Năm nay, Vietlott đặt mục tiêu doanh thu 10.852 tỷ đồng, tăng khoảng 12% so với năm trước và là mức cao nhất kể từ khi doanh nghiệp đi vào hoạt động. Bình quân, doanh thu mục tiêu tương đương khoảng 30 tỷ đồng mỗi ngày.

Công ty dành 55% doanh thu bán vé để lập quỹ trả thưởng. Sau khi trừ chi phí, Vietlott dự kiến đạt khoảng 440 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế.