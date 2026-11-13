Giải độc đắc trị giá hơn 25,9 tỷ đồng loại hình xổ số tự chọn Lotto 5/35 đã có chủ

Kết quả từ Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) cho thấy, ở kỳ quay số mở thưởng lần thứ 1.004 của loại hình xổ số tự chọn Lotto 5/35 diễn ra vào đêm qua (12/11), hội đồng quay thưởng của Vietlott xác định có 1 tấm vé đã trúng giải độc đắc trị giá 25.939.778.000 đồng (hơn 25,9 tỷ đồng).

Dãy số may mắn trong kỳ quay thưởng thứ 1.004 của loại hình xổ số Lotto 5/35 diễn ra vào đêm qua là 02 - 05 - 07 - 09 - 22 và số đặc biệt là 10.

Vietlott tìm được khách hàng trúng độc đắc Lotto 5/35 hơn 25,9 tỷ đồng.

Theo quy định của Bộ Tài chính tại Thông tư số 111/2013/TT-BTC, vị khách hàng may mắn trúng giải độc đắc Lotto 5/35 này sẽ phải đóng thuế thu nhập cá nhân 10%.

Như vậy, sau khi trừ thuế thu nhập cá nhân, số tiền mà người này nhận về là hơn 23,3 tỷ đồng.

Ngoài giải độc đắc trị giá hơn 25,9 tỷ đồng, trong kỳ quay số mở thưởng lần thứ 1.004 của loại hình xổ số Lotto 5/35 diễn ra vào đêm qua, Vietlott còn tìm được 15 người trúng giải nhất mỗi giải trị giá 10 triệu đồng, 97 vé trúng giải nhì mỗi giải trị giá 5 triệu đồng, 1.204 khách hàng trúng giải ba mỗi giải trị giá 500.000 đồng, 3.096 người trúng giải tư với trị giá 100.000 đồng/giải, 34.431 khách hàng trúng giải năm trị giá 30.000 đồng/giải và 219.885 vé trúng giải khuyến khích trị giá 10.000 đồng mỗi giải.

Trước đó, kỳ quay số mở thưởng lần thứ 1.423 của loại hình xổ số Power 6/55 diễn ra tối qua (12/11), hội đồng quay thưởng của Vietlott cũng tìm được 1 tấm vé trúng độc đắc Jackpot 2 trị giá hơn 6,5 tỷ đồng.

Cũng tại kỳ quay số mở thưởng lần thứ 1.423 của loại hình xổ số Power 6/55 diễn ra tối ngày 12/11, hội đồng quay thưởng của Vietlott đã tìm thấy 1 vé số trúng giải Jackpot 2 trị giá 6.502.722.350 đồng (hơn 6,5 tỷ đồng).

Dãy số may mắn trong kỳ quay thưởng lần thứ 1.423 của loại hình xổ số Power 6/55 diễn ra hôm nay là 17 - 25 - 33 - 34 - 35 - 36 và cặp số vàng để xác định giải Jackpot 2 là 48.

Theo quy định, vị khách hàng may mắn trúng giải độc đắc Jackpot 2 nói trên sẽ phải đóng thuế thu nhập cá nhân 10%. Như vậy, sau khi trừ thuế thu nhập cá nhân, số tiền mà người trúng giải độc đắc Jackpot 2 này nhận về là hơn 5,85 tỷ đồng.

Tính đến cuối tháng 6, hơn 500 khách hàng đã trúng các giải thưởng Jackpot tiền tỷ của hai sản phẩm Mega, Power của Vietlott với tổng giá trị trên 12.000 tỷ đồng.