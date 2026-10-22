Giải độc đắc gần 200 tỷ đồng vẫn vô chủ, Jackpot 2 có hai người trúng

Tối 22/10, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) phát đi thông báo, trong kỳ quay 1.414 sản phẩm Power 6/55 đã có 2 vé trúng Jackpot 2 trị giá gần 6,6 tỷ đồng.

Jackpot 2 trị giá gần 6,6 tỷ đồng đã có hai vé trúng thưởng. (Ảnh: Đại Việt)

Như vậy, chủ nhân mỗi tấm vé sẽ nhận gần 3,3 tỷ đồng tiền thưởng. Sau khi trừ thuế thu nhập cá nhân theo quy định, chủ nhân mỗi tấm vé sẽ thực lãnh gần 3 tỷ đồng.

Giải Jackpot 1 (độc đắc) trị giá gần 189 tỷ đồng vẫn chưa có người trúng. Bộ số trúng Jackpot 1 là: 14-19-24-31-34-42.

Kể từ khi Jackpot 1 của sản phẩm Power 6/55 vượt hơn 100 tỷ đồng, nhiều vé đã liên tiếp trúng Jackpot 2.

Cụ thể, ngày 10/10, một vé trúng Jackpot 2 gần 3,9 tỷ đồng. Ngày 8/10, một vé trúng hơn 3,8 tỷ đồng. Ngày 6/10, một vé trúng hơn 4,8 tỷ đồng. Ngày 29/9, một vé trúng hơn 4,4 tỷ đồng.

Khi giải độc đắc của Vietlott lên cao, số lượng người dân mua vé tự chọn nhiều hơn. Khi đó, khả năng “ẵm” giải thưởng lớn cũng cao hơn. Một số người chơi còn mua vé bao nên xác suất trúng thưởng cũng lớn hơn.

Trước đó, vào ngày 13/8, Vietlott xác định có một vé trúng độc đắc sản phẩm Power 6/55 trị giá gần 72 tỷ đồng. Bộ số trúng thưởng gồm: 05-09-27-29-45-46.

Người trúng thưởng là ông H. (ngụ tỉnh Đồng Nai). Ông H. là chủ thuê bao Vinaphone mua vé qua ứng dụng Vietlott SMS.

Ông H. trúng gần 72 tỷ đồng. (Ảnh: Đại Việt)

Ông H. cho biết, ông quê ở tỉnh Quảng Trị (cũ), đang sinh sống và làm việc tại Khu công nghiệp Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai. Ông chơi các sản phẩm xổ số tự chọn của Vietlott từ những ngày đầu và gắn bó đến nay.

Ông có thói quen mua 4-5 vé/ngày tại điểm bán hàng và trên điện thoại. Trong đó, các sản phẩm ông thường chọn là Mega 6/45, Power 6/55 và Lotto 5/35. Ông chủ yếu để hệ thống tự chọn số ngẫu nhiên. Khi Jackpot tăng cao, ông mua thêm một số bộ số dựa trên ngày, tháng, năm sinh của các thành viên trong gia đình. Tuy nhiên, bộ số mang về giải độc đắc lần này lại chính là bộ số ngẫu nhiên do hệ thống lựa chọn.

Đáng chú ý, chỉ tính riêng trên kênh phân phối qua điện thoại, ông H đã có tới 1.103 lần trúng các giải thưởng của Vietlott (bao gồm giải Jackpot). Các giải thưởng có giá trị mà ông từng trúng trước đó là giải nhất Power 6/55 và Mega 6/45.

Theo quy định, ông H. có nghĩa vụ nộp thuế thu nhập cá nhân tại nơi đăng ký tham gia dự thưởng là tỉnh Quảng Trị với số tiền gần 7,2 tỷ đồng (10% phần giá trị giải thưởng). Khoản thuế này được khấu trừ ngay khi nhận thưởng.