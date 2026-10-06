Giai đoạn nào khó chịu nhất trong niềng răng và cách giảm đau

Phần lớn người niềng mô tả cảm giác này giống như răng bị căng hoặc ê âm ỉ hơn là đau nhói. Mức độ khó chịu khác nhau tùy ngưỡng chịu đau, tình trạng răng và loại khí cụ sử dụng.

Vớiniềng răng mắc cài niềng răng mắc cài, ngoài cảm giác ê do lực chỉnh nha, mắc cài và dây cung còn có thể cọ vào môi, má trong trong những ngày đầu. Khi niêm mạc miệng đã quen với khí cụ, tình trạng này thường giảm đáng kể.

Niềng răng vì thế không phải quá trình đau liên tục từ đầu đến cuối. Trong phần lớn thời gian giữa các lần điều chỉnh, người bệnh có thể sinh hoạt và ăn uống khá bình thường nếu tuân thủ hướng dẫn chăm sóc.

Những thời điểm nào thường khó chịu nhất khi niềng răng?

Những ngày đầu sau khi gắn khí cụ thường là giai đoạn dễ cảm nhận rõ nhất. Răng bắt đầu chịu lực, trong khi môi, má và lưỡi chưa quen với sự xuất hiện của mắc cài hoặc khay chỉnh nha.

Cảm giác ê có thể rõ hơn khi nhai thức ăn cứng. Thông thường, mức khó chịu tăng trong khoảng một đến hai ngày đầu rồi giảm dần sau vài ngày.

Sau mỗi lần tái khám và điều chỉnh lực, răng có thể ê trở lại. Với niềng mắc cài, bác sĩ có thể thay dây cung, điều chỉnh dây hoặc bổ sung các khí cụ cần thiết. Lực mới tác động lên răng khiến người niềng cảm thấy căng trong thời gian ngắn.

Với khay trong suốt, mỗi lần chuyển sang một bộ khay mới cũng có thể gây cảm giác ôm chặt và ê nhẹ do khay tiếp tục tạo lực dịch chuyển răng. Những người đang cân nhắc phương pháp này có thể tìm hiểu thêm niềng răng trong suốtđể hiểu rõ cơ chế sử dụng khay và sự khác biệt so với mắc cài.

Một dạng khó chịu khác không xuất phát trực tiếp từ răng mà do khí cụ cọ xát vào mô mềm. Đầu dây cung dài, mắc cài cọ vào má hoặc khí cụ bị lệch có thể gây xước niêm mạc, loét miệng và đau tại một điểm cụ thể.

Làm gì để giảm ê đau trong những ngày đầu?

Trong một vài ngày đầu sau khi gắn hoặc điều chỉnh khí cụ, việc thay đổi chế độ ăn giúp giảm đáng kể cảm giác khó chịu. Nên ưu tiên các món mềm, dễ nhai như cháo, súp, trứng, cá mềm, mì, khoai nghiền hoặc rau củ nấu chín.

Thức ăn quá cứng, dai hoặc dính không chỉ khiến răng đang ê phải chịu thêm lực mà còn có nguy cơ làm bong mắc cài hoặc biến dạng dây cung. Các loại hạt cứng, kẹo dai, đá viên và việc cắn trực tiếp những thực phẩm quá cứng nên được hạn chế.

Nếu mắc cài cọ vào má hoặc môi, sáp chỉnh nha có thể được đặt lên phần khí cụ gây vướng để tạo bề mặt trơn hơn. Súc miệng bằng nước muối ấm cũng có thể giúp làm dịu vùng niêm mạc đang bị kích ứng.

Trong trường hợp cần thuốc giảm đau, người niềng nên sử dụng theo hướng dẫn của bác sĩ hoặc hướng dẫn phù hợp trên thuốc, đặc biệt nếu đang có bệnh lý nền hoặc sử dụng các loại thuốc khác.

Vệ sinh răng miệng cũng cần được duy trì ngay cả khi răng hơi ê. Chải răng nhẹ nhàng bằng bàn chải phù hợp, làm sạch vùng quanh mắc cài và sử dụng dụng cụ vệ sinh kẽ theo hướng dẫn giúp hạn chế mảng bám, viêm lợi và những cơn đau không liên quan đến lực chỉnh nha.

Khi nào đau khi niềng răng không còn là bình thường?

Cảm giác ê nhẹ trong vài ngày sau khi gắn hoặc điều chỉnh khí cụ thường không đáng lo. Tuy nhiên, đau dữ dội, đau tăng dần hoặc kéo dài nhiều ngày mà không cải thiện cần được kiểm tra.

Người niềng nên liên hệ bác sĩ nếu gặp các tình trạng như:

Dây cung đâm vào má, môi hoặc lợi gây tổn thương rõ rệt.

Mắc cài bị bong, lung lay hoặc khí cụ biến dạng.

Đau nhói khu trú ở một răng thay vì cảm giác ê đều.

Lợi sưng đỏ nhiều, chảy máu hoặc có dấu hiệu viêm.

Đau kéo dài nhiều ngày sau khi điều chỉnh nhưng không giảm.

Không nên tự bẻ dây cung, tháo mắc cài hoặc điều chỉnh khí cụ tại nhà vì có thể làm thay đổi lực chỉnh nha và ảnh hưởng đến kế hoạch dịch chuyển răng.

Mức độ khó chịu khi niềng còn phụ thuộc vào phương pháp, tình trạng sai lệch khớp cắn và từng giai đoạn điều trị. Mắc cài có thể gây cọ xát mô mềm nhiều hơn trong thời gian đầu, trong khi khay trong suốt thường ít có cạnh kim loại nhưng người dùng vẫn có thể cảm thấy răng căng khi thay khay mới.

Vì vậy, thay vì quá lo ngại rằng niềng răng sẽ “đau suốt vài năm”, người bệnh nên hiểu đây chủ yếu là những đợt ê tức ngắn khi lực chỉnh nha được kích hoạt. Nếu khí cụ được kiểm soát đúng, tái khám đúng lịch và chăm sóc tốt, phần lớn cảm giác khó chịu có thể được kiểm soát tương đối dễ dàng trong suốt quá trình điều trị.