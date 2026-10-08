Giai đoạn hợp tác mới Việt Nam-Campuchia trong kỷ nguyên phát triển

Ông Uch Leang. (Ảnh: Minh Hưng/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Phnom Penh, tờ Khmer Times mới đây đăng bài viết của tác giả Uch Leang, quyền Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu châu Á, châu Phi và Trung Đông thuộc Viện Quan hệ Quốc tế Campuchia; Chủ tịch Hội Cựu sinh viên Campuchia từng học tập tại Việt Nam, trong đó khẳng định chuyến thăm chính thức của Thủ tướng Lê Minh Hưng đến Vương quốc Campuchia trong các ngày 9-10/10 là sự kiện quan trọng, không chỉ đối với quan hệ song phương mà còn góp phần thúc đẩy hòa bình, ổn định và hợp tác tại Đông Nam Á.

Tác giả cho rằng trong bối cảnh hai nước đang tích cực chuẩn bị kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 2027, chuyến thăm là cơ hội quan trọng để hai bên cùng nhìn lại những thành tựu hợp tác trong 6 thập niên qua, đánh giá các thách thức hiện hữu và tái khẳng định quyết tâm đưa quan hệ song phương lên tầm cao mới.

Theo tác giả, chuyến thăm không đơn thuần là một hoạt động ngoại giao thường lệ mà còn để đặt nền móng cho một giai đoạn hợp tác mới trong kỷ nguyên phát triển.

Trong bài viết, tác giả Uch Leang nhận định hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư tiếp tục là một trong những trụ cột quan trọng nhất của quan hệ song phương và được lãnh đạo hai nước xác định là lĩnh vực ưu tiên. Trên nền tảng sẵn có, thương mại song phương cần chuyển dịch từ thương mại truyền thống sang hội nhập sâu hơn vào chuỗi cung ứng, chú trọng hơn vào chế biến nông sản, logistics, thương mại điện tử, công nghiệp hỗ trợ và sản xuất xuyên biên giới.

Việt Nam là một trong những nhà đầu tư lớn tại Campuchia và trong những năm qua, các doanh nghiệp Việt Nam đã tạo dựng được vị thế đáng kể trong nhiều lĩnh vực quan trọng, bao gồm nông nghiệp - đặc biệt là nông nghiệp quy mô lớn, tài chính ngân hàng, viễn thông, hàng không, chế biến, thương mại và dịch vụ.

Các khoản đầu tư này đã góp phần phát triển các chuỗi giá trị có khả năng cạnh tranh cao hơn trên thị trường khu vực. Hoạt động đầu tư của Việt Nam tại Campuchia cũng tạo việc làm cho hàng chục nghìn lao động, mang lại sinh kế và đóng góp hàng trăm triệu USD mỗi năm cho ngân sách nhà nước Campuchia.

Tác giả tiếp tục nhận định một trong những ưu tiên quan trọng nhất đối với quan hệ Campuchia-Việt Nam trong những năm tới là kết nối hạ tầng.

Tại cuộc họp vào tháng 6/2026, Thủ tướng Campuchia Hun Manet đã nhấn mạnh sự cần thiết phải đẩy nhanh việc kết nối giữa đường cao tốc Phnom Penh-Bavet của Campuchia và đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Mộc Bài của Việt Nam, đồng thời tăng cường kết nối đường thủy và mở rộng các đường bay thẳng. Hai bên cũng thảo luận về việc đơn giản hóa thủ tục vận chuyển hàng hóa qua biên giới. Các sáng kiến này mang ý nghĩa chiến lược.

Một tuyến kết nối đường bộ xuyên biên giới hiệu quả không chỉ giúp rút ngắn thời gian vận chuyển mà còn có thể tạo ra một hành lang kinh tế mới nối liền Phnom Penh-Bavet-Mộc Bài-Thành phố Hồ Chí Minh. Nếu sự kết nối này được phát triển song song với hệ thống logistics, các cửa khẩu, kho bãi và thủ tục hải quan điện tử, chi phí thương mại giữa hai nước có thể giảm đáng kể. Nói cách khác, kết nối hạ tầng chính là nền tảng vật chất để chuyển hóa lợi thế về vị trí địa lý gần gũi và quan hệ láng giềng tốt đẹp thành lợi thế kinh tế thực sự.

Du lịch là một lĩnh vực khác có tiềm năng to lớn. Ngành này đã ghi nhận mức tăng trưởng mạnh mẽ và tích cực trong những năm gần đây. Việt Nam tiếp tục là nguồn cung cấp khách du lịch quốc tế lớn nhất cho Campuchia, với hơn 1,22 triệu lượt du khách Việt Nam đến Campuchia trong năm 2025. Ở chiều ngược lại, hơn 687.000 lượt du khách Campuchia đã đến Việt Nam, đưa Campuchia trở thành một trong những thị trường du lịch quốc tế quan trọng của Việt Nam.

Sự phát triển của du lịch và giao lưu nhân dân đã góp phần thúc đẩy hợp tác kinh tế, văn hóa, đồng thời tăng cường sự gắn kết xã hội giữa hai nước. Những con số này phản ánh một thực tế quan trọng: người dân Campuchia và Việt Nam đang trở thành những nhịp cầu tự nhiên kết nối hai quốc gia.

Trong thời gian tới, hai nước có thể phát triển các sản phẩm du lịch xuyên biên giới, bao gồm các tuyến du lịch di sản, du lịch đường bộ, du lịch caravan, du lịch biển và ven biển, cũng như các hành lang du lịch tích hợp kết nối Thành phố Hồ Chí Minh-Phnom Penh-Siem Reap. Sự hợp tác như vậy không chỉ mang lại lợi ích kinh tế mà còn thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau, tình hữu nghị và sự gắn kết xã hội bền chặt hơn giữa nhân dân hai nước.

Bên cạnh hợp tác kinh tế, an ninh và quốc phòng vẫn là những trụ cột quan trọng trong quan hệ song phương. Các thách thức như tội phạm xuyên quốc gia, buôn bán ma túy, buôn người, lừa đảo trực tuyến, tội phạm mạng và buôn lậu đang tác động trực tiếp đến cả Campuchia và Việt Nam. Do đó, việc tăng cường hợp tác giữa Campuchia và Việt Nam trong lĩnh vực này sẽ mang lại lợi ích không chỉ cho an ninh song phương mà còn cho những nỗ lực chung của ASEAN trong cuộc chiến chống tội phạm xuyên quốc gia.

Về hợp tác giáo dục, tác giả cho rằng đây là khoản đầu tư chiến lược cho tương lai, thay vì chỉ đơn thuần là một chương trình hỗ trợ. Việt Nam vẫn duy trì các chương trình học bổng và đào tạo dành cho sinh viên cũng như cán bộ Campuchia.

Hai bên cần mở rộng hợp tác sang các lĩnh vực mới nổi như trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi số, khoa học công nghệ, y tế, nông nghiệp thông minh và quản trị công. Đồng thời, cần tăng cường các hoạt động nghiên cứu chung về lịch sử, quan hệ quốc tế, ASEAN và những thách thức phát triển mà cả hai nước đang đối mặt. Sự hiểu biết lẫn nhau giữa thế hệ trẻ sẽ là một trong những nền tảng xã hội quan trọng nhất để duy trì mối quan hệ Campuchia-Việt Nam trong những thập kỷ tới.

Tác giả một lần nữa khẳng định chuyến thăm của Thủ tướng Lê Minh Hưng đến Campuchia đánh dấu một cột mốc quan trọng và mở ra cơ hội cho giai đoạn hợp tác mới giữa hai nước trong kỷ nguyên phát triển. Hai bên cần tận dụng cơ hội này để xác định các ưu tiên rõ ràng và chuyển hóa sự tin cậy chính trị thành các hoạt động hợp tác thực chất, thiết thực và hiệu quả trên nhiều lĩnh vực, qua đó tạo ra những cơ hội phát triển cụ thể cho cả hai nước.

Hai bên cũng cần chú trọng hơn nữa việc giáo dục thế hệ trẻ về tình hữu nghị truyền thống giữa Campuchia và Việt Nam, đảm bảo mối quan hệ này được tiếp nối thành công cho các thế hệ mai sau và tiếp tục phát triển bền vững./.