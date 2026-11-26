Giai đoạn 2026 - 2030: Vốn trung ương đầu tư đường Vành đai 5 - Vùng Thủ đô tối đa 61.394 tỷ đồng. Ảnh minh họa - CP

Theo đó, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc đã ký Nghị quyết số 406/NQ-CP ngày 24/11/2026 của Chính phủ triển khai Nghị quyết số 38/2026/QH16 ngày 24/8/2026 của Quốc hội về chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 5 - Vùng Thủ đô Hà Nội.

Thẩm quyền thẩm định và quyết định đầu tư các dự án thành phần

Theo Nghị quyết: Bộ trưởng Bộ Xây dựng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Ninh, Ninh Bình, Hưng Yên, Thái Nguyên, Phú Thọ thực hiện thẩm quyền của người quyết định đầu tư, tổ chức lập, thẩm định và phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi đối với các dự án thành phần (tại các Phụ lục 1, 2 ban hành kèm theo Nghị quyết này).

Trong quá trình thực hiện, yêu cầu các cơ quan chủ quản tiếp tục nghiên cứu, đánh giá hình thức đầu tư các dự án thành phần theo phương thức đối tác công tư để lựa chọn hình thức đầu tư phù hợp, tăng cường huy động các nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước.

Vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2026 - 2030 bố trí không vượt quá 61.394 tỷ đồng để đầu tư tuyến chính cao tốc (khoảng 116 km thuộc địa phận 4 tỉnh, thành phố: Hải Phòng, Bắc Ninh, Ninh Bình, Hưng Yên), không được sử dụng để bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, đầu tư xây dựng đường song hành.

Bố trí vốn ngân sách địa phương để thu hồi, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và làm đường song hành

Cụ thể, Bộ Xây dựng là cơ quan đầu mối tổ chức thực hiện Dự án bảo đảm tính đồng bộ, tổng thể; hỗ trợ kỹ thuật, phối hợp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến vấn đề kỹ thuật chuyên ngành (quy chuẩn, tiêu chuẩn, giải pháp kỹ thuật…) và đôn đốc các địa phương được giao làm cơ quan chủ quản trong quá trình thực hiện, bảo đảm chất lượng, tiến độ yêu cầu.

Chủ trì, phối hợp với các địa phương đề xuất nguồn vốn, tiến độ bố trí vốn thực hiện các dự án thành phần tuyến chính cao tốc, đáp ứng tiến độ yêu cầu đối với các dự án thành phần đầu tư giai đoạn 2026 - 2030 gửi Bộ Tài chính để tổng hợp báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2026 - 2030, ưu tiên cân đối, bố trí nguồn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2031 - 2035 để tiếp tục đầu tư Dự án.

Trên cơ sở đề xuất của Bộ Xây dựng và các địa phương, Bộ Tài chính tổng hợp báo cáo Chính phủ giao kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030 cho các dự án thành phần đường cao tốc; tổng hợp báo cáo cấp có thẩm quyền ưu tiên bố trí nguồn vốn ngân sách nhà nước tiếp tục đầu tư Dự án.

Đối với Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Ninh, Ninh Bình, Hưng Yên, Thái Nguyên, Phú Thọ chịu trách nhiệm bố trí vốn ngân sách địa phương để thu hồi, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và triển khai đầu tư xây dựng đường song hành (đường bên).

Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Hải Phòng, Bắc Ninh, Ninh Bình, Hưng Yên ưu tiên triển khai các đoạn tuyến đường song hành bảo đảm thuận lợi cho giao thông dân sinh khi đưa tuyến cao tốc (được đầu tư trong giai đoạn 2026 - 2030) vào khai thác sử dụng; quản lý chặt chẽ quỹ đất của Dự án, tránh phát sinh các tình huống phức tạp (trong công tác thu hồi, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư) ảnh hưởng đến đời sống Nhân dân.

Bên cạnh đó, các Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Ninh, Ninh Bình, Hưng Yên, Thái Nguyên, Phú Thọ phải rà soát các quy hoạch có liên quan khu vực phụ cận tuyến đường Vành đai 5 để quy hoạch và triển khai lập các dự án khu công nghiệp, khu đô thị, khu chức năng, khu vực phát triển đô thị… nhằm khai thác hiệu quả quỹ đất dọc tuyến; nghiên cứu, đề xuất phương thức phát triển và phương thức thực hiện đối với nguồn thu từ các dự án nêu trên, báo cáo Bộ Xây dựng để tổng hợp gửi Bộ Tài chính.

Về tiến độ thực hiện Dự án, Nghị quyết nêu rõ: Chuẩn bị đầu tư Dự án từ năm 2026; thực hiện Dự án từ năm 2027; phấn đấu hoàn thành toàn tuyến trước năm 2035.