Giai đoạn 2026-2030, Phú Thọ được hỗ trợ hơn 4.651 tỷ đồng thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia

Tỉnh đang tập trung hoàn thiện việc giao vốn, chuẩn bị dự án và xử lý các vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ giải ngân, bao gồm nguồn vốn giai đoạn mới và nguồn vốn từ giai đoạn 2021-2025 được kéo dài sang năm 2026.

Từ nguồn vốn hỗ trợ của Chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, người dân xã Tân Sơn đầu tư phát triển kinh tế hiệu quả.

Đến nay, có 44 xã gửi kế hoạch triển khai các chương trình giai đoạn 2026-2030 nhưng mới có 14 xã gửi phương án phân bổ vốn. Các địa phương tiếp tục rà soát nhu cầu, lựa chọn danh mục dự án và nhập dự toán trên hệ thống Tabmis để triển khai nhiệm vụ theo quy định.

Để tổ chức thực hiện, HĐND, UBND tỉnh và các sở, ngành đã ban hành 85 văn bản chỉ đạo, hướng dẫn; kiện toàn Ban chỉ đạo, Văn phòng điều phối và xây dựng nguyên tắc phân bổ nguồn lực. Vốn được ưu tiên cho địa bàn khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, nhiệm vụ cấp thiết và dự án có khả năng hoàn thành.

UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị rà soát từng dự án, xác định rõ tiến độ và khả năng giải ngân; tập trung xử lý vướng mắc về thủ tục đầu tư, đất đai, giải phóng mặt bằng, đấu thầu và thanh quyết toán. Vốn của dự án không còn khả năng giải ngân sẽ được xem xét điều chuyển theo quy định.

Đối với hơn 826,8 tỷ đồng vốn của 3 chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 được kéo dài sang năm 2026, toàn tỉnh đã giải ngân hơn 240,198 tỷ đồng, đạt 29,1%. Trong đó, Chương trình xây dựng nông thôn mới đạt 36,3%; Chương trình giảm nghèo bền vững đạt 25,6%; Chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đạt 28,7%.