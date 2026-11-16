Giai đoạn 2026-2030, phấn đấu duy trì mức giảm tỉ lệ nghèo đa chiều từ 1-1,5%

Giai đoạn 2026-2030, mục tiêu đưa tỉ lệ hộ nghèo đa chiều vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi xuống dưới 10%.

Xác định công tác giảm nghèo bền vững là chủ trương lớn, quan trọng, nhất quán, xuyên suốt trong quá trình thực hiện công cuộc đổi mới, xây dựng và phát triển đất nước, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng nhấn mạnh yêu cầu giảm nghèo đa chiều, bao trùm, hạn chế tái nghèo, coi con người là trung tâm của mọi chính sách.

Cùng với đó, Chỉ thị số 05-CT/TW của Ban Bí thư tiếp tục khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững đến năm 2030, yêu cầu đổi mới mạnh mẽ cách tiếp cận, tăng tính chủ động của người dân và cộng đồng.

Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội đặt mục tiêu tỉ lệ hộ nghèo (theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2026-2030) duy trì mức giảm 1-1,5 điểm %/năm.

Nghị quyết Đại hội cũng đề ra mục tiêu, nhiệm vụ như tốc độ tăng năng suất lao động đạt khoảng 8,5%/năm; tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ đạt 35-40%.

Việc liên kết giữa doanh nghiệp và nhà trường trong khâu đào tạo được xem là giải pháp then chốt để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

Phấn đấu thuộc nhóm 40 quốc gia có chỉ số hạnh phúc cao nhất. Từ định hướng của Trung ương, Chính phủ đã ban hành nhiều chính sách tạo hành lang pháp lý đồng bộ cùng các chương trình hỗ trợ sinh kế, nhà ở, giáo dục, y tế, giáo dục nghề nghiệp, chuyển đổi việc làm và an sinh xã hội.

Giai đoạn 2021-2025, chương trình Mặt trận Quốc gia giảm nghèo bền vững đã tạo chuyển biến tích cực trên phạm vi cả nước.

Đến cuối năm 2025, tỉ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều còn khoảng 0,9-1%; bình quân giai đoạn 2021-2025 giảm trên 1%/năm. 5 năm qua, quá trình đổi mới giáo dục và đào tạo đã tạo ra những chuyển biến đáng kể.

Chất lượng nguồn nhân lực được nâng cao, thể hiện qua tỷ lệ lao động, đào tạo tăng mạnh từ 64,5% năm 2020 lên 70% năm 2025 (trong đó tỷ lệ lao động có bằng cấp, chứng chỉ tăng từ 24,1% lên khoảng 29%).

Đặc biệt, chỉ số chất lượng đào tạo nghề của Việt Nam thuộc nhóm 3 nước dẫn đầu ASEAN, khẳng định tính hiệu quả chính sách phát triển nhân lực có kỹ năng.

Bước sang giai đoạn 2026-2030, mục tiêu giảm nghèo đặt ra yêu cầu cao hơn: duy trì mức giảm tỉ lệ nghèo đa chiều từ 1-1,5% mỗi năm, đưa tỉ lệ hộ nghèo đa chiều vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi xuống dưới 10%.

Trên cơ sở tích hợp các chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, nguồn lực sẽ được tập trung, nâng cao hiệu quả thực thi chính sách, tạo động lực phát triển đồng bộ và lâu dài./.