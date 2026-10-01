Giai đoạn 2026 - 2030 Hải Phòng cần hơn 572.590 tỉ đồng phát triển nhà ở

Theo kế hoạch phát triển nhà ở trong vòng 5 năm tới vừa được UBND thành phố phê duyệt, giai đoạn này Hải Phòng cần 572.590 tỉ đồng phát triển nhà ở nhằm đáp ứng nhu cầu nhà ở gắn với quá trình đô thị hóa và phát triển kinh tế - xã hội.

Trong tổng diện tích nhà ở dự kiến hoàn thành và đưa vào sử dụng, nhà ở thương mại hơn 35,45 triệu m² sàn, nhà ở xã hội hơn 4,09 triệu m² sàn. Thành phố đồng thời thực hiện các chương trình hỗ trợ nhà ở từ nguồn vốn ngân sách Trung ương theo các chương trình, đề án được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Giai đoạn 2026 - 2030 Hải Phòng cần hơn 572.590 tỉ đồng để phát triển nhà ở

Với kế hoạch trên, đến năm 2030, diện tích nhà ở bình quân đầu người toàn thành phố phấn đấu đạt 37,17m² sàn/người, gồm: khu vực đô thị đạt 38,95m² sàn/người, khu vực nông thôn đạt 33,01m² sàn/người.

Thành phố đặt mục tiêu nâng chất lượng nhà ở. Đến năm 2030, 100% nhà ở trên địa bàn đạt chất lượng kiên cố và bán kiên cố, không còn nhà ở thiếu kiên cố và nhà ở đơn sơ.

Để thực hiện các mục tiêu trên, thành phố xác định 8 nhóm giải pháp, tập trung vào hoàn thiện thể chế, chính sách về nhà ở, quy hoạch, phát triển quỹ đất và nâng cao năng lực phát triển nhà ở theo dự án; huy động nguồn vốn, chính sách thuế, phát triển thị trường bất động sản và cải cách thủ tục hành chính, thủ tục đầu tư.

Sở Xây dựng Hải Phòng được giao chủ trì triển khai kế hoạch, phối hợp với UBND các xã, phường, đặc khu và các sở, ngành theo dõi, đôn đốc tiến độ, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.