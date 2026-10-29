Giai đoạn 2026 - 2030, Gia Lai làm gì để tăng cường chăm sóc sức khỏe người lao động?

Theo Kế hoạch, tỉnh Gia Lai triển khai đồng bộ các giải pháp chăm sóc sức khỏe người lao động, ưu tiên những ngành, nghề có nguy cơ cao như khai thác, chế biến khoáng sản và đá granite, sản xuất vật liệu xây dựng, chế biến gỗ, thủy điện, hóa chất và các khu công nghiệp. Đồng thời, chú trọng mở rộng dịch vụ chăm sóc sức khỏe đối với lao động không có hợp đồng lao động trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và làng nghề.

Đến năm 2030, Gia Lai đặt mục tiêu 100% trạm y tế xã, phường được tập huấn, hướng dẫn chuyên môn.

Kế hoạch xác định 5 nhóm mục tiêu trọng tâm đến năm 2030. Trong đó, nhóm mục tiêu thứ nhất là nâng cao năng lực quản lý nhà nước và tổ chức thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe người lao động, phòng, chống bệnh nghề nghiệp. Tỉnh phấn đấu 100% cán bộ làm công tác y tế lao động, giám định y khoa và quan trắc môi trường lao động được đào tạo, cấp chứng chỉ hoặc chứng nhận chuyên môn theo quy định; 80% cơ sở lao động có yếu tố có hại gây bệnh nghề nghiệp được quản lý, giám sát.

Thứ hai là 100% trạm y tế xã, phường được tập huấn, hướng dẫn chuyên môn; ít nhất 70% trạm y tế triển khai lồng ghép dịch vụ y tế lao động vào hoạt động chăm sóc sức khỏe ban đầu. Tỉnh cũng phấn đấu 60% người lao động không có hợp đồng lao động trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và làng nghề được tiếp cận thông tin, tư vấn về các yếu tố nguy cơ và biện pháp phòng, chống bệnh nghề nghiệp.

Nhóm mục tiêu thứ ba hướng đến nâng cao sức khỏe, phòng, chống bệnh không lây nhiễm, chăm sóc sức khỏe sinh sản và phòng, chống HIV/AIDS cho người lao động tại nơi làm việc.

Tỉnh đặt mục tiêu giảm tối thiểu 25% số vụ ngộ độc thực phẩm tập thể tại các cơ sở lao động so với giai đoạn 2020 - 2025; bảo đảm 100% người lao động được tiếp cận thông tin về các bệnh không lây nhiễm và biện pháp phòng ngừa. Đồng thời, 70% cơ sở lao động có trên 200 người lao động được hướng dẫn về dinh dưỡng phù hợp với điều kiện làm việc.

Tăng cường quản lý, phòng, chống bệnh nghề nghiệp tại các ngành, nghề có nguy cơ cao. Đến năm 2030, 100% người lao động tại các cơ sở có nguy cơ mắc bệnh nghề nghiệp được tiếp cận thông tin về yếu tố có hại, biện pháp phòng ngừa và được khám phát hiện sớm bệnh nghề nghiệp theo quy định. Hằng năm, 100% người lao động tiếp xúc với amiăng được quản lý sức khỏe và khám bệnh nghề nghiệp.

Nhóm mục tiêu thứ năm tập trung nâng cao năng lực sơ cứu, cấp cứu, điều trị, giám định y khoa và phục hồi chức năng đối với người bị tai nạn lao động, mắc bệnh nghề nghiệp.

Tỉnh phấn đấu 100% trường hợp bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp được sơ cứu, cấp cứu kịp thời tại nơi làm việc, được khám, điều trị, giám định y khoa và phục hồi chức năng theo quy định; đồng thời được tư vấn về khả năng lao động phù hợp với tình trạng sức khỏe sau điều trị, phục hồi chức năng.

UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu tăng cường phối hợp liên ngành, quản lý chặt chẽ các cơ sở lao động, đẩy mạnh quan trắc môi trường lao động, tổ chức khám sức khỏe định kỳ và khám phát hiện bệnh nghề nghiệp.

Công tác truyền thông về dinh dưỡng hợp lý, tăng cường vận động, phòng, chống tác hại của thuốc lá, rượu bia và các bệnh không lây nhiễm được chú trọng; đồng thời nâng cao năng lực sơ cứu, cấp cứu tại nơi làm việc và thúc đẩy ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý sức khỏe người lao động.

UBND tỉnh giao Sở Y tế chủ trì triển khai Kế hoạch, hướng dẫn chuyên môn, tổ chức đào tạo, kiểm tra, giám sát và tổng hợp kết quả thực hiện. Các sở, ban, ngành liên quan phối hợp thực hiện nhiệm vụ theo chức năng, lĩnh vực quản lý; UBND các xã, phường xây dựng kế hoạch triển khai tại địa phương, củng cố năng lực y tế cơ sở và tăng cường kiểm tra việc chấp hành các quy định về an toàn, vệ sinh lao động.