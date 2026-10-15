Giải đố mẹo: Con gì đầu cá, mắt cá, đuôi cá nhưng không phải cá?

Hãy đọc thật kỹ câu hỏi dưới đây và suy luận: “Con gì đầu cá, mắt cá, đuôi cá nhưng lại không gọi là cá?”

Mới nghe qua, chắc chắn nhiều người sẽ lập tức liên tưởng đến thế giới tự nhiên và cố gắng liệt kê tên của các loài sinh vật sống dưới biển hay sông hồ. Tuy nhiên, nếu bạn chỉ tìm kiếm ở môi trường dưới nước thì rất có thể sẽ sa vào “cạm bẫy” của câu đố này.

Bí quyết để giải quyết các thắc mắc kiểu này nằm ở sự linh hoạt trong tư duy. Bạn hãy quan sát góc nhìn thực tế hơn và chú ý đến cách ghép từ, đồng âm hoặc nghĩa đen lẫn nghĩa bóng trong tiếng Việt. Đôi khi đáp án lại xuất hiện ở ngay những chi tiết quen thuộc xung quanh chúng ta hàng ngày.

Con gì đầu cá, mắt cá, đuôi cá nhưng lại không gọi là cá. (Ảnh minh họa)

Nếu đã nghĩ ra đáp án, đừng quên để lại câu trả lời của bạn ở phần bình luận nhé! Chuyên mục Hỏi đáp sẽ tiếp tục mang đến nhiều thử thách thú vị giúp bạn luyện tư duy và khả năng suy luận mỗi ngày.