Những giai điệu ca ngợi quê hương, đất nước được thể hiện qua nhiều hình thức biểu diễn.

Chương trình là hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11) được thành phố Huế tổ chức từ ngày 5 đến 24/11. Với nhiều hình thức biểu diễn như ca, múa, hát múa và nhảy hiện đại, đêm diễn mang đến bức tranh nghệ thuật đa sắc màu, kết nối những giá trị văn hóa truyền thống với hơi thở đương đại, đồng thời lan tỏa tinh thần tự hào dân tộc, tình yêu quê hương và niềm tin vào sự phát triển của đất nước.

Mở đầu bằng tiết mục hát múa “Việt Nam tự hào tiếp bước tương lai”, chương trình dẫn dắt khán giả qua những giai điệu giàu cảm xúc về Tổ quốc. Các ca khúc được lựa chọn không chỉ thể hiện tình yêu đất nước, niềm tự hào về truyền thống dân tộc mà còn gửi gắm khát vọng về một Việt Nam ngày càng phát triển, thịnh vượng.

Bên cạnh những ca khúc mang âm hưởng hào sảng, hình ảnh Huế hiện lên qua âm nhạc và vũ đạo với những nét gần gũi, giàu bản sắc. Đặc biệt, tiết mục “Dòng Hương tình tự” gợi nhắc vẻ đẹp của dòng sông Hương và tình yêu dành cho quê hương; trong khi những màn trình diễn múa, nhảy hiện đại góp thêm sắc thái trẻ trung, tạo sự đa dạng cho chương trình.

Sự tham gia của các nghệ sĩ Nhà hát Nghệ thuật Ca kịch Huế, Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật Huế, các câu lạc bộ nghệ thuật thuộc Trung tâm Văn hóa - Du lịch - Điện ảnh thành phố cùng những giọng ca, diễn viên trẻ đã góp phần tạo nên sự kết nối giữa nhiều thế hệ biểu diễn. Qua đó, chương trình không chỉ giới thiệu những tác phẩm âm nhạc về đất nước, con người mà còn thể hiện sự phong phú trong đời sống nghệ thuật tại địa phương.

Các tiết mục được dàn dựng công phu, mang đến không khí nghệ thuật sôi nổi trong đêm diễn.

Khép lại đêm diễn là tiết mục hát múa “Huế sức sống mới” của nhạc sĩ Đình Trung, do tập thể ca sĩ và diễn viên Nhà hát Nghệ thuật Ca kịch Huế biểu diễn. Tác phẩm như lời khẳng định về sức sống của một vùng đất giàu truyền thống, luôn gìn giữ những giá trị văn hóa đặc trưng và hướng đến tương lai.

Thông qua chương trình, các đơn vị tổ chức mong muốn góp phần khơi dậy tình yêu quê hương, niềm tự hào về bản sắc văn hóa dân tộc; đồng thời tạo thêm không gian thưởng thức nghệ thuật, đưa các giá trị văn hóa đến gần hơn với đời sống cộng đồng. Đây cũng là dịp để đội ngũ nghệ sĩ, diễn viên tiếp tục phát huy vai trò trong việc gìn giữ, phát huy và lan tỏa những giá trị văn hóa Việt Nam.