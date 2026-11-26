'Giai điệu tự hào' – Khơi dậy tình yêu Tổ quốc tại 'Muôn sắc Việt Nam'
Tiết mục “Giai điệu tự hào” trong chương trình nghệ thuật đặc biệt “Muôn sắc Việt Nam” mang đến những giai điệu giàu cảm xúc, khơi dậy niềm tự hào dân tộc và tình yêu quê hương, đất nước. Qua ngôn ngữ âm nhạc, tiết mục lan tỏa những giá trị văn hóa, lịch sử và tinh thần Việt Nam, để lại dấu ấn trong lòng khán giả.
Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/giai-dieu-tu-hao-khoi-day-tinh-yeu-to-quoc-tai-muon-sac-viet-nam-1767693.html