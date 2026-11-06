'Giai điệu Tự do': Nâng cao ý thức, lan toả tinh thần thượng tôn pháp luật

Phát biểu khai mạc cuộc thi, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Lâm cho biết, trong không khí sôi nổi, tuổi trẻ cả nước hướng về kỷ niệm ngày Pháp Luật Việt Nam 9/11/2013-9/11/2026, hướng tới kỉ niệm ngày Nhà Giáo Việt Nam 20/11, Khoa Luật Chính trị , Trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải tổ chức Cuộc thi Giai điệu Tự do, vừa mang tính học thuật vừa mang tính nghệ thuật với chủ đề ý nghĩa.

Toàn cảnh Cuộc thi Giai điệu Tự do.

Theo Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Lâm, cách đây 80 năm, ngày 9/11/1946, Quốc hội Việt Nam đã thông qua bản Hiến pháp đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Công hoà, bản Hiến pháp của độc lập, tự do, dân chủ và quyền con người.

Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Lâm phát biểu khai mạc cuộc thi.

“Nhiều người thường nghĩ pháp luật là những điều khô khan, khắt khe, tuy nhiên thông qua tên gọi Giai điệu Tự do, nhà trường muốn gửi gắm thông điệp nhân văn, sự tự do chân chính không phải là sự tự do vô khuôn khổ mà là sự tự do được bảo vệ bằng kỷ cương và pháp luật. Pháp luật chính là bệ đỡ vững chắc để mỗi cá nhân được sống an toàn được phát triển toàn diện và được tự do sáng tạo. Âm nhạc mang lại sự thăng hoa cho tâm hồn, còn pháp luật định hướng cho hành động. Nghệ thuật cùng tinh thần thượng tôn pháp luật khi hoà quyện sẽ khiến những nguyên tắc ứng xử văn minh không chỉ nằm trên trang sách mà trở thành cảm xúc, là nhiệt huyết của tuổi trẻ và dần trở thành lối sống của thế hệ trẻ, của các bạn sinh viên”. Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Lâm chia sẻ.

Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Lâm cho biết, nhà trường không chỉ kỳ vọng các sinh viên trở thành những kỹ sư, cử nhân giỏi chuyên môn, vững công nghệ mà trước hết phải là những công dân có trách nhiệm, hiểu biết và tôn trọng pháp luật.

Phó Tổng Biên tập Báo Đại biểu Nhân dân Lê Thanh Kim - Thành viên Ban giám khảo Cuộc thi Giai điệu Tự do.

Tinh thần ấy cần được thể hiện qua việc nâng cao ý thức về pháp luật, tự giác chấp hành luật giao thông, ứng xử văn minh trên không gian mạng, tuân thủ nội quy học đường. Đồng thời lan toả văn hoá pháp luật, trở thành những tuyên truyền viên tích cực, dùng tri thức và năng lượng nhiệt huyết của tuổi trẻ để lan toả những giá trị tốt đẹp, xây dựng môi trường học đường an toàn, lành mạnh.

TS. Nguyễn Công Dũng, Uỷ viên Hội đồng Biên tập - Xuất bản chuyên trách, Nhà xuất bản chính trị quốc gia sự thật, Trưởng Ban giám khảo phổ biến thể lệ cuộc thi.

TS. Nguyễn Công Dũng, Uỷ viên Hội đồng Biên tập - Xuất bản chuyên trách, Nhà xuất bản chính trị quốc gia sự thật, Trưởng Ban Giám Khảo cuộc thi cho biết, thông qua cuộc thi, các em sinh viên có cơ hội tìm hiểu lịch sử lập hiến, lan toả tinh thần thượng tôn pháp luật, chấp hành tốt các chủ trương, pháp luật của Đảng và Nhà nước.

Thông qua sáng tạo nghệ thuật, mỗi tiết mục sẽ đem đến một góc nhìn và lan toả thông điệp của mỗi đội thi, giúp các sinh viên của Khoa Luật Chính trị nói riêng và sinh viên trong trường Đại học Công nghệ giao thông Vận tải nâng cao nhận thức, ý thức tuân thu pháp luật cũng như trách nhiệm trong tuyên truyền, lan toả tinh thần thượng tôn pháp luật.

Một số hình ảnh của các đội thi:

Phó Tổng Biên tập Báo Đại biểu Nhân dân Lê Thanh Kim trao giải nhất cho đội thi đạt giải nhất.

TS. Nguyễn Công Dũng, Uỷ viên Hội đồng Biên tập - Xuất bản chuyên trách, Nhà xuất bản chính trị quốc gia sự thật trao giải cho đội thi đạt giải nhì.