Giai điệu Sufi nối nhịp văn hóa Việt Nam-Pakistan

Buổi biểu diễn có sự tham dự của các nhà ngoại giao, khách mời cùng đông đảo giảng viên, sinh viên Trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch Hà Nội, qua đó tạo nên không gian giao lưu văn hóa cởi mở, gần gũi và giàu cảm xúc.

TS. Trịnh Thị Thu Hà, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch Hà Nội, gửi lời cảm ơn chân thành tới Đại sứ quán Pakistan và ban nhạc Saakin đã mang những giai điệu Sufi đến với sinh viên trường. (Ảnh: Yến Vi)

Phát biểu tại chương trình, TS. Trịnh Thị Thu Hà, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch Hà Nội, cho biết, sự kiện diễn ra trong những ngày mùa Thu đẹp của Hà Nội, cũng là thời điểm Thủ đô trở thành không gian hội tụ của các nền văn hóa trong khuôn khổ Lễ hội Văn hóa thế giới lần thứ hai, với sự tham gia của khoảng 50 quốc gia.

Với sự đồng hành của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Ngoại giao và UBND thành phố Hà Nội, sự kiện là một hoạt động đối ngoại và văn hóa có quy mô lớn, góp phần lan tỏa thông điệp về sự đa dạng trong thống nhất và vai trò của văn hóa trong xây dựng hòa bình, tăng cường thấu hiểu giữa các dân tộc.

Khi những giai điệu Sufi giàu bản sắc của Pakistan vang lên tại Hà Nội, âm nhạc một lần nữa cho thấy khả năng vượt qua mọi đường biên, trở thành cầu nối giữa các nền văn hóa và thúc đẩy đối ngoại nhân dân.

TS. Trịnh Thị Thu Hà nhấn mạnh, sự hiện diện của các nhà ngoại giao và nghệ sĩ quốc tế tại chương trình góp phần mở rộng không gian đối thoại, tăng cường hiểu biết và gắn kết giữa các quốc gia, đồng thời tạo thêm những điểm kết nối trong quan hệ hữu nghị Việt Nam-Pakistan.

Theo đại diện Trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch Hà Nội, những hoạt động giao lưu văn hóa như trên cũng giúp thế hệ trẻ mở rộng tầm nhìn quốc tế, hiểu hơn về sự đa dạng văn hóa và cảm nhận rõ hơn giá trị của kết nối giữa các dân tộc.

Đại sứ Kohdayar Marri mong muốn đưa văn hóa, nghệ thuật và hình ảnh đất nước Pakistan đến gần hơn với công chúng Việt Nam. (Ảnh: Yến Vi)

Cũng trong khuôn khổ sự kiện, Đại sứ Kohdayar Marri cho hay, chương trình Saakin Live là một trong những điểm nhấn trong chuỗi hoạt động giới thiệu văn hóa Pakistan tại Việt Nam.

Thông qua âm nhạc và các hoạt động giao lưu, Pakistan mong muốn chia sẻ nhiều hơn về văn hóa, nghệ thuật, vẻ đẹp và tiềm năng du lịch của đất nước với công chúng Việt Nam, đồng thời mở ra thêm những cơ hội để hai bên hiểu biết về nhau.

Trao đổi với Báo Thế giới và Việt Nam, Đại sứ Kohdayar Marri khẳng định, sau chương trình lần này, Đại sứ quán sẽ tiếp tục duy trì các hoạt động giao lưu với tần suất thường xuyên hơn, phù hợp với từng chương trình và đối tượng tham dự.

Bên cạnh đó, Đại sứ quán cũng triển khai nhiều hoạt động trong khuôn khổ hội nghị Halal, triển lãm kinh tế và du lịch, lễ hội ẩm thực cùng các cuộc triển lãm văn hóa. Đại sứ cho biết, hai bên cũng thúc đẩy các chuyến thăm và trao đổi đoàn giữa Việt Nam và Pakistan, qua đó tăng cường giao lưu, đưa người dân hai nước đến gần nhau hơn.

Ban nhạc Saakin biểu diễn những giai điệu Sufi đặc sắc, đưa khán giả đến gần hơn với âm nhạc và văn hóa Pakistan. (Ảnh: Yến Vi)

Trong không gian đậm sắc màu Pakistan, khán giả tại Trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch Hà Nội cùng chìm vào những giai điệu Sufi qua các tiết mục như Sik Mitran, Intebah, Tere Ishq Main và Sakhi Lajpaal Hussain.

Tiếng hát giàu cảm xúc hòa cùng những âm thanh đặc trưng của âm nhạc Nam Á, tạo nên không gian vừa sâu lắng, da diết, vừa cuốn hút và tràn đầy năng lượng.

Những ca khúc mang màu sắc tâm linh của Sufi cũng đưa người nghe đến gần hơn với đời sống tinh thần và chiều sâu văn hóa Pakistan, nơi âm nhạc trở thành phương tiện để bày tỏ tình yêu, niềm tin và sự kết nối.

Giảng viên, sinh viên Trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch Hà Nội cùng ngân vang tiếng hát “Nối vòng tay lớn” dành tặng ban nhạc Saakin và Đại sứ quán Pakistan. (Ảnh: Yến Vi)

Khép lại chương trình, đông đảo giảng viên và sinh viên Trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch Hà Nội cùng cất tiếng hát ca khúc Nối vòng tay lớn dành tặng các nghệ sĩ ban nhạc Saakin và Đại sứ quán Pakistan.

Khoảnh khắc những giai điệu quen thuộc vang lên giữa không gian giao lưu văn hóa đã để lại nhiều cảm xúc, trở thành lời chào thân tình từ những người tham dự và là biểu tượng cho sự kết nối, hữu nghị giữa Việt Nam và Pakistan.

Ban nhạc Saakin chụp ảnh cùng Đại sứ Pakistan tại Việt Nam Kohdayar Marri và TS. Trịnh Thị Thu Hà, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch Hà Nội. (Ảnh: Trung Anh)

Trò chuyện với Báo Thế giới và Việt Nam sau buổi diễn, các thành viên ban nhạc Saakin cho biết, họ mong muốn khán giả Việt Nam cảm nhận được sự ấm áp, tinh thần cởi mở và giàu cảm xúc của con người Pakistan qua từng giai điệu.

Với các nghệ sĩ, âm nhạc là cách thức tự nhiên để kể câu chuyện về quê hương, về một Pakistan giàu truyền thống, đa dạng về văn hóa và luôn dành một vị trí đặc biệt cho âm nhạc trong đời sống tinh thần.

Bởi vậy, những giai điệu Saakin mang đến Việt Nam chất chứa nhiều cung bậc cảm xúc, từ tình yêu, niềm vui đến nỗi nhớ và hy vọng.

Khán giả hào hứng lên sân khấu giao lưu với ban nhạc, cùng nhảy múa theo những giai điệu sôi động. (Ảnh: Yến Vi)

Trong sắc màu tâm linh đặc trưng của Sufi, các nghệ sĩ đồng thời muốn truyền tới khán giả nguồn năng lượng và sự rung cảm mà họ mang theo từ quê hương, để mỗi người có thể tìm thấy đâu đó một cảm xúc quen thuộc trong những thanh âm tưởng như rất xa lạ.

“Âm nhạc là điểm chung để kết nối những cảm xúc ấy”, các nghệ sĩ chia sẻ.

Các nghệ sĩ Saakin cũng nhận thấy nhiều nét gần gũi giữa âm nhạc truyền thống Việt Nam và Pakistan, đặc biệt ở sự gắn bó với nhạc cụ truyền thống, nghệ thuật kể chuyện và cách gửi gắm tâm tư qua từng giai điệu.

Dù mỗi nền văn hóa có cách thể hiện riêng, những rung động mà âm nhạc khơi lên vẫn có thể gặp nhau ở một điểm chung, để mỗi người nghe cảm nhận bằng trái tim trước khi cần đến bất kỳ lời giải thích nào.

Với ban nhạc Saakin, đó cũng là vẻ đẹp đặc biệt của những cuộc gặp gỡ văn hóa. Một giai điệu Pakistan có thể vang lên trên sân khấu Hà Nội, rồi từ đó tìm được sự đồng điệu trong lòng khán giả Việt Nam.

Các nghệ sĩ cũng kỳ vọng chương trình tại Hà Nội sẽ mở ra thêm nhiều cuộc gặp gỡ và đối thoại bằng âm nhạc giữa Việt Nam và Pakistan, để những giai điệu từ hai đất nước tiếp tục tìm thấy nhau trong những hành trình sắp tới.

Đại diện Đại sứ quán Pakistan, các nghệ sĩ ban nhạc Saakin chụp ảnh lưu niệm cùng lãnh đạo, giảng viên và sinh viên Trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch Hà Nội. (Ảnh: Trung Anh)

Saakin là ban nhạc rock theo phong cách Sufi đến từ Pakistan, được biết đến với những giai điệu sâu lắng, đậm màu sắc tâm linh và giàu sức gợi.

Tên gọi “Saakin” trong tiếng Ba Tư và Urdu mang nghĩa “cư trú” hoặc “tĩnh tại”, được ban nhạc lấy cảm hứng từ những khoảng lặng và quãng nghỉ trong âm nhạc, tạo nên sự cân bằng giữa âm thanh và tĩnh lặng.

Phong cách của Saakin kết hợp những bài ca Sufi truyền thống và thơ ca cổ điển Ba Tư, Punjab với âm thanh điện tử đương đại, màu sắc jazz và nghệ thuật kể chuyện qua nhạc cụ gõ.