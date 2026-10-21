'Giai điệu phương Đông' kết nối các nền âm nhạc truyền thống

Trở lại sau lần tổ chức đầu tiên năm 2018, Liên hoan quy tụ hơn 70 nghệ sĩ của Việt Nam, Thái Lan, Philippines và Hàn Quốc, tạo không gian giao lưu, giới thiệu những sắc thái âm nhạc truyền thống của các quốc gia.

Thứ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông tặng hoa cho đại diện các đoàn nghệ thuật tham dự Liên hoan.

Phát biểu khai mạc, Nghệ sĩ Nhân dân, Tiến sĩ Đỗ Quốc Hưng, Giám đốc Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, âm nhạc dân tộc là kết tinh lịch sử, tâm hồn, trí tuệ và bản sắc văn hóa của mỗi cộng đồng. Qua tiếng đàn, lời ca và nhịp điệu được truyền qua nhiều thế hệ, âm nhạc lưu giữ ký ức văn hóa, đời sống tinh thần, phong tục và khát vọng của con người.

Bảo tồn không chỉ là lưu giữ những giá trị đã có mà còn phải tạo điều kiện để di sản tiếp tục hiện diện trong đời sống đương đại, để thế hệ trẻ hiểu, yêu, thực hành và tiếp nối. Phát triển âm nhạc truyền thống cần những phương thức sáng tạo phù hợp, giúp thích ứng với thời đại mà vẫn giữ được cốt lõi văn hóa.

Thạc sĩ Võ Ngọc Diệu Tịnh, thành viên Ban Tổ chức Liên hoan cho biết, sự kiện mong muốn đưa âm nhạc truyền thống Việt Nam đến gần hơn với công chúng, đồng thời thúc đẩy giao lưu với các nước, nhất là các nước láng giềng châu Á.

Các nghệ sĩ Thái Lan trình diễn tại liên hoan.

"Khi chúng ta có sự đồng cảm và thấu hiểu nhau hơn thì có thể cùng nhau hợp tác để bảo tồn, phát triển âm nhạc dân tộc ở mỗi nước tốt hơn", bà Diệu Tịnh chia sẻ.

Bên cạnh các đêm hòa nhạc, Liên hoan có những buổi nói chuyện chuyên đề về âm nhạc Việt Nam, Hàn Quốc, Philippines và Thái Lan. Các hoạt động này hướng tới sinh viên, nhà nghiên cứu và công chúng quan tâm; qua đó gắn nghiên cứu với thực hành, đưa âm nhạc truyền thống đến gần hơn với giới trẻ.

Đêm khai mạc mở đầu bằng tác phẩm hòa tấu "Giao mùa" của giảng viên Bùi Thiên Hoàng Quân, do dàn nhạc Khoa Âm nhạc Truyền thống, Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh biểu diễn. Tiếp đó, các nghệ sĩ Thái Lan và nhóm hòa tấu Philippines giới thiệu những tiết mục mang dấu ấn âm nhạc của mỗi nước.

Đêm khai mạc mở đầu bằng tác phẩm hòa tấu “Giao mùa” của giảng viên Bùi Thiên Hoàng Quân, do Dàn nhạc Khoa Âm nhạc Truyền thống, Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh biểu diễn.

Tham dự Liên hoan lần này, Đoàn nghệ thuật Hàn Quốc Deobureo Sup có 34 nghệ sĩ trẻ. Đạo diễn Na Hye-kyung cho biết, Đoàn sẽ biểu diễn âm nhạc truyền thống Hàn Quốc và cùng dàn nhạc của Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh hòa tấu tác phẩm "Phong Năng" của nghệ sĩ Trần Đĩnh Lăng.

"Giới trẻ Hàn Quốc hiện nay rất yêu thích âm nhạc truyền thống. Khi âm nhạc truyền thống được biết đến rộng rãi qua K-pop và K-music, người Hàn Quốc lại càng tìm về các giá trị truyền thống để luyện tập và học hỏi", bà Na Hye-kyung nói.

Liên hoan nhằm góp phần bảo tồn, phát huy di sản âm nhạc và tăng cường giao lưu, hữu nghị giữa các nước châu Á; đồng thời chào mừng 70 năm thành lập Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh (1956 - 2026).