Ngay từ những câu hát mở đầu “Về lại trường xưa với bao kỷ niệm/Bóng dáng cô thầy vẫn vương không rời”, ca khúc đã đưa người nghe trở về không gian thân thuộc của một thời áo trắng. Không cần hình ảnh cầu kỳ, tác giả lựa chọn những chi tiết gần gũi, bình dị, giàu sức gợi: mái trường xưa, bóng dáng thầy cô, cánh phượng, tuổi thơ. Những hình ảnh tưởng chừng lùi xa theo năm tháng, nhưng vẫn nguyên vẹn trong miền ký ức của mỗi người. Dù thời gian trôi qua, mỗi người đi đến những ngả đường khác nhau, nhưng tình cảm và sự dìu dắt của thầy cô vẫn không phai mờ.

Ca khúc “Nhớ ơn thầy cô” của nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Thiện - giai điệu thân thương ngân vang mỗi mùa tri ân.

Từ dòng hồi tưởng về mái trường, lời ca mở ra miền ký ức qua hình ảnh “Một thời tuổi thơ trôi theo cánh phượng”. Cánh phượng đỏ gắn với mùa hè, tiếng ve, những trang lưu bút và phút giây chia tay đầy lưu luyến. Thời gian trôi đi, năm tháng ấy trở thành kỷ niệm mà mỗi người đều trân quý. Đặc biệt, câu hát “Lời thầy cô vọng mãi” đưa cảm xúc từ hoài niệm đến lòng biết ơn sâu sắc. Bởi những điều thầy cô trao gửi không chỉ nằm trong bài giảng hay trang sách mà còn theo mỗi học trò trên suốt hành trình của cuộc đời. Đó là tri thức, lời khuyên, sự động viên và những bài học làm người được vun đắp từ sự tận tụy, yêu thương. Chính những giá trị ấy làm nên sức lan tỏa bền lâu của tình thầy trò, vượt qua giới hạn của thời gian.

Câu hát “Con nhớ cô thầy dìu dắt con nên người” vang lên như một lời tự sự chân thành, chất chứa lòng biết ơn của người học trò đối với năm tháng được chở che dưới mái trường. Qua hình ảnh “Nâng con bay khắp phương trời”, nhạc sĩ khéo léo gợi tả vai trò của thầy cô như những người lặng lẽ tiếp sức, giúp học trò nuôi dưỡng khát vọng vươn xa.

Ở phần sau, ca khúc đưa người nghe trở về hình ảnh mái trường thân thương qua những câu hát “thăm ngôi trường yêu dấu”, “sân trường xưa”, gợi cảm giác như cuộc hội ngộ với miền ký ức đã xa. Thời gian trôi qua, học trò năm nào nay đã trưởng thành, thầy cô in dấu tuổi tác qua mái tóc bạc phơ, nhưng những hình ảnh thân thuộc dưới mái trường vẫn vẹn nguyên trong nỗi nhớ.

Những khoảnh khắc bên thầy, cô trở thành ký ức khó quên trong hành trình trưởng thành của mỗi học trò.

Sau những hồi tưởng về mái trường và hình bóng thầy cô, lời ca bất chợt chuyển sang một nỗi niềm man mác, khi học trò trở về chốn cũ nhưng không còn tìm thấy bóng dáng thân quen của người đã từng dìu dắt mình. Câu hỏi “Cô thầy đâu rồi?/Nghe trong tim con vang tiếng cô thầy” không chỉ thể hiện sự ngỡ ngàng, tiếc nuối trước đổi thay của thời gian mà gợi lên nỗi nhớ thương, day dứt khi nhận ra không phải lúc nào cũng còn cơ hội thực hiện những cuộc gặp gỡ. Khép lại bằng một câu hỏi bỏ ngỏ, ca khúc để lại trong lòng người nghe nhiều suy ngẫm về thời gian, tình thầy trò và sự trân trọng những người đã đi qua cuộc đời mình.

Kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, ca khúc “Nhớ ơn thầy cô” của nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Thiện lại được ngân vang trong các chương trình văn nghệ, góp thêm tiếng lòng ấm áp mùa tri ân. Với ca từ gần gũi, giàu cảm xúc, tác phẩm không chỉ được lựa chọn trong các chương trình văn nghệ, mà còn chạm đến tình cảm sâu kín của mỗi người khi nhớ về mái trường, thầy cô. Dẫu thời gian trôi qua, tình thầy trò cùng những bài học dưới mái trường vẫn luôn là phần ký ức đáng trân trọng, lặng lẽ đồng hành và nâng đỡ mỗi người trên đường đời.