Giai điệu Jazz ngân vang giữa xứ hoa Đà Lạt

Ban nhạc Yellow Star Bigband đến từ Khoa Âm nhạc, Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội 5.

Jazz hòa nhịp cùng âm hưởng dân gian Việt

Nhạc Jazz có sức hấp dẫn bởi tính ngẫu hứng. Trên nền hòa âm và tiết tấu đặc trưng, mỗi nghệ sĩ có thể tự do biến tấu, tạo nên những cuộc đối thoại bằng âm thanh giữa giọng hát, piano, guitar, saxophone, trumpet, contrabass và bộ gõ. Vì thế, cùng một giai điệu, mỗi lần trình diễn lại có thể mang một sắc thái khác, bất ngờ, giàu cảm xúc.

Ban nhạc Yellow Star Bigband đến từ Khoa Âm nhạc, Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội

Tinh thần ngẫu hứng, sáng tạo đã thể hiện rõ qua từng đêm diễn. Ban nhạc Yellow Star Bigband đến từ Khoa Âm nhạc, Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội. Qua các tiết mục “Viet Fest”, “No More Love”, “Giao Sắc” và “Say”, những nghệ sĩ trẻ mang đến nguồn năng lượng tươi mới, kết hợp hòa tấu Bigband với giọng ca nội lực.

Nhóm JKC đến từ Hàn Quốc tiếp nối bằng sự pha trộn Jazz, R&B, Funk và Pop đương đại. Những tiết tấu biến hóa, âm thanh mạnh mẽ khiến quảng trường nhanh chóng nóng lên, tạo nên sự kết nối tự nhiên giữa nghệ sĩ và người nghe.

Nhóm nhạc JKC

Sự xuất hiện của “Nữ hoàng Bossa Nova” Lisa Ono đến từ Nhật Bản qua các bản “The Girl from Ipanema”, “Wave”, “Moon River”, “Mas Que Nada”, đưa khán giả đến với không gian âm nhạc nhẹ nhàng, lãng mạn. Đặc biệt, nữ nghệ sĩ còn gây bất ngờ, thú vị khi làm mới những làn điệu dân ca Việt Nam như: “Trống cơm”, “Bèo dạt mây trôi” và “Inh lả ơi” bằng phong cách Bossa Nova. Giai điệu quen thuộc được khoác lên màu sắc mới, vừa giữ nét duyên dân gian, vừa mang hơi thở hiện đại bằng phong cách biểu diễn dịu dàng, duyên dáng. Sự giao thoa văn hóa đầy sáng tạo ấy làm cho khán giả Việt thích thú, xúc động.

Nghệ sĩ người Mỹ Raul Midón chinh phục khán giả bằng khả năng kết hợp guitar, giọng hát cùng kỹ thuật mô phỏng âm thanh của nhiều nhạc cụ và cả những âm thanh từ cuộc sống. Dù bị khiếm thị từ khi sinh ra, anh tự tin xây dựng phong cách biểu diễn độc đáo, được biết đến với biệt danh “One - Man Band”. Raul Midón cho biết, những trải nghiệm biểu diễn tại Đà Lạt đối với anh là nguồn cảm hứng, là chất liệu cho một sáng tác mới. Anh cũng khuyến khích các nghệ sĩ trẻ Việt Nam hãy tự tin kết hợp âm nhạc truyền thống, khai thác chất liệu dân gian kết hợp với những phong cách âm nhạc yêu thích để tạo nên dấu ấn của riêng mình.

Nghệ sĩ Lisa Ono đến từ Nhật Bản

Là người du ca khắp thế giới, nghệ sĩ Nik West người Mỹ bước ra sân khấu khuấy động không gian âm nhạc bằng nguồn năng lượng mạnh mẽ với kỹ thuật chơi bass nổi bật, phong cách trình diễn nồng nhiệt, khả năng làm chủ sân khấu. Từng giai điệu Catch Me If You Can, Forbidden Fruit, Cotton Candy và liên khúc We Want The Funk & Flashlight cùng màn solo bass điêu luyện, biến tấu đầy ngẫu hứng, cô đã đưa khán giả vào không gian Funk, Disco sôi động, cuốn hút, không thể ngồi yên.

Kết nối cảm xúc bằng tình yêu âm nhạc

Phần trình diễn của diva Hà Trần cùng nhạc sĩ Hoài Sa mang đến dấu ấn riêng khi những ca khúc quen thuộc như: “Tình ca”, “Cầu vồng đêm mưa”, “Mùa thu trắng”, “Mùa đông sẽ qua” và “Cứ chill thôi” được làm mới theo tinh thần Jazz Fusion. Giọng hát giàu nội lực của Hà Trần hòa quyện cùng phần phối khí sáng tạo, tạo nên những khoảng lặng sâu lắng rồi bất ngờ bùng nổ bằng màn "bắn" rap khiến khán giả ngỡ ngàng.

Diva Hà Trần làm mới nhiều giai điệu quen thuộc

Trong ca khúc “Cứ chill thôi”, Hà Trần rời sân khấu, tiến về phía khán giả, cùng hàng ngàn người hòa giọng. Ánh đèn flash điện thoại lấp lánh giữa quảng trường, những cánh tay đưa cao theo nhịp nhạc. Khoảng cách giữa nghệ sĩ và người nghe dường như không còn, âm nhạc không còn là thưởng thức nữa mà trở thành trải nghiệm, người trẻ cùng hòa tiếng hát trong cảm xúc của mình. Diva Hà Trần bày tỏ mong muốn lễ hội sẽ giúp công chúng yêu Jazz hơn, để dòng nhạc này tiếp tục có những cuộc hẹn tại Đà Lạt trong thời gian tới.

Nhiều du khách nước ngoài dõi theo nhạc hội

Cùng những tên tuổi nghệ sĩ đến từ các nước trên thế giới, Vietnam Jazz Heritage Festival 2026 đã tạo không gian để các nghệ sĩ Việt Nam thể hiện bản sắc riêng trong dòng chảy âm nhạc hiện đại. Những chất liệu dân gian, giai điệu dân ca quen thuộc và cảm hứng từ đời sống được đặt trong cấu trúc nhạc Jazz đã tạo nên sự giao hòa, gần gũi với công chúng. Nhờ đó, Jazz không còn là dòng nhạc xa lạ, kén người nghe mà trở nên cởi mở, kết nối.

Chị Nguyễn Thị Minh Hồng (khán giả đến từ TP Hồ Chí Minh) cho biết, chị vốn là người chưa nghe nhạc Jazz nhiều, nhưng khi được trực tiếp xem các nghệ sĩ biểu diễn, chị đã bị cuốn hút. Điều thú vị là những giai điệu dân ca quen thuộc được làm mới rất sáng tạo, các nghệ sĩ đã tạo không khí để mọi người dễ dàng hòa mình vào âm nhạc, âm nhạc như kết nối người với người, không còn khoảng cách.

Hàng chục ngàn khán giả trong đêm khai mạc Lễ hội nhạc Jazz

Lễ hội đã tạo nên cuộc gặp gỡ nghệ thuật ý nghĩa, kết nối tinh hoa âm nhạc thế giới với bản sắc và tâm hồn Việt Nam, đồng thời nuôi dưỡng tình yêu nghệ thuật, sức sáng tạo cho thế hệ trẻ. Sự hòa quyện giữa không gian hoa và âm nhạc sẽ tạo nên sức hấp dẫn, giúp người dân và du khách có thêm những trải nghiệm văn hóa, nghệ thuật giàu cảm xúc. Qua đó, tạo thêm sản phẩm du lịch chất lượng, thu hút du khách, khẳng định thương hiệu du lịch Lâm Đồng - Đà Lạt với bạn bè trong nước và quốc tế.

Lễ hội nhạc Jazz góp một màu sắc nghệ thuật cho Thành phố sáng tạo âm nhạc UNESCO, làm cho Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI năm 2026 thêm rực rỡ. Với khả năng vượt qua rào cản ngôn ngữ và văn hóa,

Jazz trở thành ngôn ngữ chung kết nối con người, lan tỏa tình hữu nghị và hợp tác. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Tuấn