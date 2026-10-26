Giai điệu jazz kể chuyện tình Hà Nội

Mở đầu chương trình là nhạc hiệu “Hà Nội - Niềm tin và hy vọng” của nhạc sĩ Phan Nhân. Giai điệu hào sảng, giàu sức cổ vũ của tác phẩm tạo nên điểm khởi đầu gần gũi, đưa âm nhạc hòa vào nhịp sống bên hồ Gươm.

Tiếp nối những thanh âm về Thủ đô, các nghệ sĩ trình diễn “Tenor Madness” của Sonny Rollins và “Recado Bossa Nova” của Djalma Ferreira, đưa khán giả đến với những sắc thái đa dạng của jazz. Nếu “Tenor Madness” mang tinh thần biểu diễn giàu năng lượng, đề cao khả năng ứng biến, thì “Recado Bossa Nova” lại gợi mở màu sắc mềm mại, uyển chuyển của bossa nova.

"Âm nhạc cuối tuần" đã trở nên quen thuộc với công chúng Hà Nội suốt thời gian qua. Ảnh: BTC

Mạch biểu diễn tiếp tục với “East of the Sun (West of the Moon)” và “Quando Quando” qua giọng hát của ca sĩ Quân Phạm. Những giai điệu trữ tình, duyên dáng và phóng khoáng góp phần làm phong phú không gian âm nhạc.

Các tác phẩm “Lullaby of Birdland” của George Shearing, “Desafinado” của Antonio Carlos Jobim và “Line for Lyons” của Gerry Mulligan tiếp tục mang đến những sắc thái riêng, từ giai điệu giàu sức gợi đến tinh thần ngẫu hứng đặc trưng của jazz.

Bên cạnh các tác phẩm quốc tế, những ca khúc Việt Nam tạo điểm nhấn cho chương trình. Ca sĩ Quân Phạm thể hiện “Cho em ngày nắng xanh”, mang đến giai điệu tình yêu giàu chất thơ với những hình ảnh thiên nhiên đầy sức gợi.

Trong khi đó, ca sĩ Minh Thu trình diễn “Nhớ mùa thu Hà Nội” của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, gợi lên vẻ đẹp và những nét riêng của Thủ đô qua mùa thu. Ca khúc được đặt bên cạnh “Besame Mucho” của Consuelo Velazquez và “L.O.V.E” của Gabler - Kaempfert, tạo nên sự chuyển tiếp giữa âm nhạc Việt Nam và những bản tình ca quốc tế.

Đặc biệt, tác phẩm “Hội làng” do chính NSƯT Quyền Văn Minh sáng tác mang đến dấu ấn riêng của nghệ sĩ Việt Nam, mở rộng màu sắc jazz bằng những chất liệu gần gũi với đời sống văn hóa dân gian.

Những bài hát, giai điệu thân thuộc của Việt Nam được kết hợp cùng các tác phẩm jazz nổi tiếng thế giới. Ảnh: BTC

Chương trình thu hút đông đảo công chúng và du khách tham dự. Ảnh: BTC

Việc kết hợp các ca khúc viết về Hà Nội với những tác phẩm jazz kinh điển không chỉ tạo nên sự phong phú về tiết tấu, giai điệu mà còn mở ra cách tiếp cận mới đối với những tác phẩm quen thuộc. Qua đó, jazz trở nên gần gũi hơn với công chúng, trong khi âm nhạc Việt Nam có thêm không gian biểu đạt đa dạng.

Được tổ chức tại không gian mở bên hồ Hoàn Kiếm, chương trình “Âm nhạc cuối tuần” thu hút người dân và du khách, tạo điểm dừng chân thưởng thức nghệ thuật giữa nhịp sống đô thị.

Thông qua hoạt động biểu diễn định kỳ, chương trình góp phần làm phong phú đời sống văn hóa tinh thần, phát huy giá trị không gian công cộng và kết nối nghệ thuật với cộng đồng. Sự giao thoa giữa jazz quốc tế, âm nhạc Việt Nam và những sáng tạo của nghệ sĩ góp phần lan tỏa tình yêu Hà Nội qua những giai điệu giàu cảm xúc.