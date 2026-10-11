'Giai điệu Arabica Sơn La' - Bản hòa ca sôi động từ xứ sở cà phê

Chương trình nghệ thuật “Giai điệu Arabica Sơn La”.

Dự và cổ vũ chương trình có đồng chí Nguyễn Đình Việt, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Nguyễn Thành Công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh, cùng đông đảo nhân dân và du khách.

Các đồng chí chí lãnh đạo tỉnh đến dự chương trình.

Các đại biểu đến cổ vũ chương trình.

Chương trình có sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ, diễn viên.

Tiết mục mở màn chương trình nghệ thuật.

Dưới hình thức thể hiện đa dạng gồm liveshow âm nhạc, nhạc kịch, vũ đạo và khí nhạc độc đáo, chương trình đã tái hiện sinh động câu chuyện về vùng đất Sơn La hùng vĩ giữa mây ngàn, nơi cộng đồng các dân tộc cùng sinh sống, gắn kết và gìn giữ bản sắc văn hóa lâu đời. Từ bàn tay lao động cần cù, chịu thương chịu khó, cây cà phê Arabica đã bén rễ và trở thành một phần quan trọng trong hành trình phát triển kinh tế, giúp nâng cao đời sống người dân.

Chương trình nghệ thuật mang đậm bản sắc Sơn La.

Duyên dáng những cô gái Thái.

Chương trình được đầu tư và dàn dựng công phu, quy tụ dàn nghệ sĩ tên tuổi như: Double2T, Mai Hằng, Gia Bảo, Quang Thiện, Tôn Sơn, Đồng Thanh Nhàn, Đặng Khánh Linh, Thùy Linh, Hương Giang, Mủn Gỗ band, Thào A Tùng... cùng các ca sĩ, nghệ sĩ đến từ Nhà hát Tuổi trẻ Việt Nam và của tỉnh Sơn La.

Bản sắc dân tộc Mông trong tiết mục múa.

Chương trình gồm màn hòa tấu nhạc dân tộc mở đầu đặc sắc cùng 3 chương: Bản sắc quê hương, con người, khát vọng; Những mùa yêu, những mùa xanh; Hương bay muôn nơi, với những tiết mục nghệ thuật đặc sắc, sôi động và hấp dẫn mang tới thông điệp: “Giữ hồn cội nguồn, đánh thức giá trị bản địa, hội nhập thế giới, cùng nhau kiến tạo tương lai”.

Tiết mục Ing lả ơi - Tình ca Tây Bắc.

Nghệ sĩ Sơn La biểu diễn tại chương trình.

Mở màn chương trình là tiết mục hòa tấu nhạc dân tộc cùng ca khúc “Một vòng Việt Nam”. Âm hưởng hào hùng, sâu lắng của tiếng khèn cùng giai điệu quê hương đã khắc họa trọn vẹn nét đẹp của đất trời Sơn La, gửi gắm ước mong giản dị nhưng vô cùng lớn lao là được sống ấm no, làm giàu trên chính mảnh đất quê hương bằng đôi bàn tay lao động.

Sắc màu văn hóa trong chương trình nghệ thuật.

Khán giả đến cổ vũ chương trình.

Chương I với chủ đề "Bản sắc quê hương, con người, khát vọng", không khí Quảng trường Tây Bắc như bùng nổ qua chuỗi tiết mục đậm đà bản sắc Tây Bắc nhưng mang hơi thở hiện đại. Khán giả được hòa mình vào không gian âm nhạc đa sắc màu với bản Mashup “Inh lả ơi - Tình ca Tây Bắc”, tiếp nối là ca khúc “Má lúm đồng tiền”, “Hư à…”, “Noọng ơi”. Chuỗi tiết mục không chỉ tôn vinh nét đẹp văn hóa truyền thống mà còn thể hiện khát vọng vươn lên mạnh mẽ của con người Sơn La.

Không gian chương trình nghệ thuật “Giai điệu Arabica Sơn La”.

Sân khấu hoành tráng đêm diễn.

Tiếp nối cảm xúc, Chương II "Những mùa yêu, những mùa xanh" và Chương III "Hương bay muôn nơi" đưa khán giả khám phá hành trình đầy tự hào của hạt cà phê Arabica, câu chuyện của đất, của nắng mưa, của những bàn tay gieo hạt, chăm sóc và kiên nhẫn chờ ngày trái chín. Đó còn là câu chuyện về những con người Sơn La chân thành, nồng hậu, luôn sẵn sàng mở rộng vòng tay đón chào bạn bè bốn phương.

Ca sĩ Double2T góp mặt tại đêm diễn.

Khán giả Sơn La hào hứng với phần biểu diễn của ca sĩ Double2T.

Ca sĩ Double2T giao lưu với khán giả.

Với sự góp mặt của ca sĩ Double2T và các nghệ sĩ nổi tiếng, chương trình đã mang đến cho khán giả Sơn La một bữa tiệc âm nhạc sôi động và đầy hứng khởi.

Lắng đọng với tiết mục biểu diễn của Mủn Gỗ band.

Phần Final "Vươn mình hội nhập", thông điệp của chương trình được truyền tải trọn vẹn: Giữ hồn cội nguồn, đánh thức giá trị bản địa, hội nhập thế giới, cùng nhau kiến tạo tương lai. Hương vị cà phê Arabica Sơn La hôm nay đang vươn xa cùng những chuyến hàng xuất khẩu, cùng những cuộc gặp gỡ kết nối và khát vọng của một vùng đất đang trên đà phát triển.

Rực rỡ với các tiết mục biểu diễn ấn tượng.

Các nghệ sĩ tỏa sáng trên sân khấu.

Các nghệ sĩ thể hiện các chương trình sôi động.

Chương trình khép lại bằng phân cảnh nhạc kịch ấn tượng và hoành tráng cùng phần trình diễn DJ sôi động, hòa cùng tiếng vang “ rabica Sơn La” đã gửi tới câu chuyện về một quê hương giàu bản sắc, những con người cần mẫn và khát vọng vươn xa.

Màn kết chương trình.

Đêm diễn “Giai điệu Arabica Sơn La” đã để lại dấu ấn sâu sắc trong lòng nhân dân và du khách, một lần nữa tôn vinh thương hiệu cà phê Sơn La và khơi dậy niềm tự hào và ý thức, trách nhiệm của mỗi người Sơn La trong hành trình xây dựng những thương hiệu nông sản chất lượng, góp sức đưa quê hương ngày càng phát triển giàu đẹp, văn minh.