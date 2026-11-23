Nhằm cung cấp thông tin, tư vấn và giải đáp kịp thời những thắc mắc của người dân, người lao động và doanh nghiệp về chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, Bảo hiểm xã hội Việt Nam tổ chức chương trình giao lưu trực tuyến với chủ đề “Giải đáp chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người dân và doanh nghiệp”.

Chương trình diễn ra vào lúc 8 giờ ngày 25/11/2026 trên Cổng Thông tin điện tử Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Khách mời tham gia chương trình là đại diện lãnh đạo và các chuyên gia đến từ các đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam, gồm: Ban Thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, Ban Thực hiện chính sách bảo hiểm y tế, Ban Quản lý thu và phát triển người tham gia, Văn phòng Bảo hiểm xã hội Việt Nam và các đơn vị liên quan.

Thông qua chương trình, Bảo hiểm xã hội Việt Nam sẽ cung cấp thông tin và giải đáp các câu hỏi liên quan đến chính sách bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm xã hội tự nguyện; các chế độ ốm đau, thai sản, hưu trí, tử tuất; chính sách bảo hiểm y tế, quyền lợi khi khám bệnh, chữa bệnh; chính sách bảo hiểm thất nghiệp; trách nhiệm của người sử dụng lao động trong thực hiện chính sách bảo hiểm đối với người lao động; những điểm mới trong chính sách, pháp luật bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và các vấn đề khác được người dân, doanh nghiệp quan tâm.

Ngay từ bây giờ, bạn đọc quan tâm đến chủ đề này có thể gửi câu hỏi cho chương trình qua các kênh sau:

Email: lienhe@vss.gov.vn; kênh Zalo Official Account Bảo hiểm xã hội Việt Nam: https://zalo.me/bhxhvietnam; https://zalo.me/2359149030651662171 hoặc chỉ Fanpage Bảo hiểm xã hội Việt Nam: https://www.facebook.com/baohiemxahoi.gov.vn

Trước đó, vào ngày 21/11/2026, tại Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI, các đại biểu Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội.

Luật gồm 2 điều, quy định các nội dung sửa đổi, bổ sung và điều khoản thi hành, có hiệu lực từ ngày 1/3/2027 tới.

Cùng ngày, Quốc hội cũng thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động, Luật Lưu trữ, Luật Bình đẳng giới, Luật Hoạt động chữ thập đỏ và Luật Việc làm với tỷ lệ tán thành 92,38%. Luật có 6 điều, cũng có hiệu lực thi hành từ ngày 1/3/2027.

Đối với nội dung sửa đổi, bổ sung của Luật Việc làm, Luật bổ sung quy định hoạt động kinh doanh dịch vụ việc làm theo phương thức thương mại điện tử phải do doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm thực hiện và tuân thủ pháp luật về thương mại điện tử, bảo vệ dữ liệu cá nhân. Đồng thời, sửa đổi quy định về doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm theo hướng thực hiện thông báo hoạt động, chấm dứt hoạt động với cơ quan chuyên môn tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quản lý nhà nước về việc làm; được thành lập chi nhánh và tự định giá, niêm yết giá dịch vụ theo quy định của pháp luật về giá.