Trên Cổng TTĐT Chính phủ, bạn đọc P.A.Đ. đặt câu hỏi: "Con tôi là người dân tộc Mường, có hộ khẩu tại xã khu vực III theo Quyết định số 60/QĐ-BDTTG ngày 29/1/2026 của Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo, nhưng thôn không phải là thôn đặc biệt khó khăn. Con tôi theo học ở trường cao đẳng công lập.

Xin hỏi, con tôi có được trợ cấp xã hội 140.000 đồng/tháng cho người dân tộc thiểu số ở vùng sâu, vùng xa và vùng điều kiện đặc biệt khó khăn theo Quyết định 194/2001/QĐ-TTg ngày 21/12/2001 của Thủ tướng Chính phủ không?"

Ảnh minh họa.

Về vấn đề này, Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời như sau:

Khoản 2 Điều 1 Quyết định 194/2001/QĐ-TTg ngày 21/12/2001 của Thủ tướng Chính phủ quy định: "Nâng mức trợ cấp xã hội từ 100.000 đồng/người/tháng lên 140.000 đồng/người/tháng áp dụng đối với học sinh, sinh viên ở vùng cao, vùng sâu và vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn học tại các trường đào tạo công lập, hệ chính quy, dài hạn tập trung".

Khoản 2 Điều 1 Nghị định số 76/2019/NĐ-CP quy định vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn bao gồm các xã khu vực III thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi, các thôn đặc biệt khó khăn theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Như vậy, trường hợp học sinh, sinh viên thường trú tại xã Thành Vinh, là xã khu vực III vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi theo Quyết định số 267/QĐ-UBND ngày 21/1/2026 của UBND tỉnh Thanh Hóa phê duyệt danh sách thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, thôn đặc biệt khó khăn; xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, xã khu vực I, II, III, giai đoạn 2026 - 2030 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa thì được hưởng chính sách trợ cấp xã hội theo Quyết định số 194/2001/QĐ-TTg.