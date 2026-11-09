Giải đáp pháp luật: Sử dụng trái phép chất ma túy bị xử phạt thế nào?

Hỏi: Con tôi lén mua ma túy (MT) về nhà sử dụng (SD) thì bị Công an phát hiện, tạm giữ để điều tra. Hiện con tôi đang đi học, thời gian sử dụng MT ít thì bị xử lý thế nào? (Minh Châu, P.Chợ Lớn, TPHCM).

Trả lời: Sử dụng trái phép chất ma túy (SDTPCMT) là hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng, bị nghiêm cấm theo quy định tại Luật Phòng, chống ma túy (PCMT) năm 2025. Người SDTPCMT là người có hành vi SD chất MT mà không được sự cho phép của người hoặc cơ quan chuyên môn có thẩm quyền và xét nghiệm chất MT trong cơ thể có kết quả dương tính.

Tùy theo tính chất, mức độ, hành vi người SDTPCMT có thể bị phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

1. Khoản 1 Điều 30 Nghị định 282/2025/NĐ-CP quy định: "Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 1.000.000 - 2.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây: a) SDTPCMT nhưng không bị truy cứu trách nhiệm hình sự;

Hình thức xử phạt bổ sung: Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính đối với hành vi vi phạm.

2. Người nghiện MT từ đủ 18 tuổi trở lên bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc khi thuộc một trong các trường hợp sau:

- Không đăng ký (ĐK), không thực hiện hoặc tự ý chấm dứt cai nghiện ma túy (CNMT) tự nguyện;

- Trong thời gian CNMT tự nguyện bị phát hiện SDTPCMT;

- Người nghiện MT không ĐK, không thực hiện hoặc tự ý chấm dứt điều trị nghiện bằng thuốc thay thế hoặc bị chấm dứt điều trị nghiện bằng chất thay thế do vi phạm quy định về điều trị nghiện;

- Trong thời gian quản lý sau CNMT mà tái nghiện.

3. Thực hiện hành vi SDTPCMT trong các trường hợp sau đây thì bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội "Sử dụng trái phép chất ma túy" quy định tại Điều 256a Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi bổ sung năm 2025.

- Đang trong thời hạn CNMT hoặc điều trị nghiện các chất MT bằng thuốc thay thế theo quy định của Luật PCMT;

- Đang trong thời hạn quản lý sau CNMT theo quy định của Luật PCMT;

- Đang trong thời hạn 2 năm kể từ ngày hết thời hạn quản lý sau CNMT và trong thời hạn quản lý người SDTPCMT theo quy định của Luật PCMT;

- Trong thời hạn 2 năm kể từ khi tự ý chấm dứt CNMT tự nguyện hoặc điều trị nghiện các chất MT bằng thuốc thay thế theo quy định của Luật PCMT.

Người SDTPCMT thuộc một trong các trường hợp nêu trên bị phạt tù từ 2 năm đến 3 năm, tái phạm về tội này thì bị phạt tù từ 3 năm đến 5 năm.