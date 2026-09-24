Giải đáp câu đố: Làm sao đong đúng 4 lít chỉ với bình 5 lít và 3 lít?

Trước mặt bạn chỉ có hai chiếc bình: một bình chứa tối đa 5 lít nước và một bình chứa tối đa 3 lít. Cả hai đều không có vạch chia dung tích.

Yêu cầu được đặt ra khá rõ ràng: làm thế nào để đong chính xác 4 lít nước chỉ bằng hai chiếc bình này?

Bạn có thể đổ đầy hoặc làm rỗng mỗi bình, đồng thời được phép rót nước từ bình này sang bình kia. Tuy nhiên, không có dụng cụ đo nào khác hỗ trợ và cũng không được ước lượng bằng mắt.

Làm sao đong đúng 4 lít chỉ với bình 5 lít và 3 lít?. (Ảnh minh hoạ)

Thoạt nhìn, bài toán dường như thiếu dữ kiện. Hai chiếc bình chỉ có dung tích 5 lít và 3 lít, trong khi con số cần lấy lại là 4 lít. Nếu cứ cố tìm cách chia trực tiếp 5 hoặc 3 thành những phần bằng nhau, bạn rất dễ rơi vào bế tắc.

Điểm mấu chốt nằm ở việc tận dụng phần nước còn lại sau mỗi lần rót, thay vì chỉ quan tâm đến lượng nước đang có trong bình.

Chỉ với vài bước rót qua lại, bạn có thể tạo ra một lượng nước trung gian chính xác, sau đó dùng nó để xác định 4 lít mà không cần đến bất kỳ vạch đo nào.

Vậy bạn sẽ thực hiện các bước như thế nào? Hãy đưa ra câu trả lời ở phần bình luận nhé!. Chuyên mục Hỏi đáp sẽ tiếp tục mang đến nhiều thử thách thú vị giúp bạn luyện tư duy và khả năng suy luận mỗi ngày.