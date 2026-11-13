Giải cứu thiếu nữ 14 tuổi bị mua bán qua nhiều địa phương để làm nhân viên karaoke

Trước đó, Công an tỉnh Sơn La tiếp nhận trình báo của ông L.V.C (sinh năm 1992, trú tại Sơn La) về việc con gái là cháu L.T.H.N (sinh năm 2012) bị các đối tượng đưa từ Hà Nội lên khu vực gần biên giới Việt Nam - Trung Quốc thuộc tỉnh Tuyên Quang. Gia đình được yêu cầu đưa 42 triệu đồng để chuộc cháu.

Các đối tượng tại cơ quan công an. Ảnh: CACC

Qua xác minh, cơ quan Công an xác định, thông qua mạng xã hội, cháu H.N bị dụ dỗ tìm việc làm, sau đó được đưa đến làm việc dưới sự quản lý của Trần Thị Mỹ Hoa (sinh năm 1990), người quản lý nhóm nhân viên phục vụ quán karaoke tại Hà Nội.

Do cháu H.N không đáp ứng yêu cầu công việc, Hoa cùng Trịnh Văn Tùng (sinh năm 1993, trú tại phường Hoàng Liệt, Hà Nội) chuyển giao cháu cho nhóm của Lê Trường Giang (sinh năm 2005), N.K.O (sinh năm 2010) và Nguyễn Quang Vinh (sinh năm 2008) với số tiền 28 triệu đồng.

Sau đó, nhóm của Giang tiếp tục chuyển giao cháu H.N cho Nguyễn Văn Hoàng (sinh năm 1998), người quản lý nhóm nhân viên phục vụ karaoke tại tỉnh Tuyên Quang, với số tiền 34 triệu đồng. Khi cháu không đồng ý tiếp tục làm việc, Hoàng yêu cầu gia đình đưa 42 triệu đồng để trả nợ và chuộc người. Nghi ngờ hành vi bị phát hiện, các đối tượng tắt điện thoại, bỏ trốn.

Dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo Công an tỉnh Sơn La, Phòng Cảnh sát hình sự đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tuyên Quang, Công an TP Hà Nội và công an các địa phương khẩn trương truy xét. Sau 2 ngày, lực lượng chức năng giải cứu thành công cháu H.N, đưa về địa phương và bàn giao an toàn cho gia đình.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Sơn La đang tiếp tục điều tra, xử lý vụ việc theo quy định pháp luật.