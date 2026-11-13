Giải cứu thiếu nữ 14 tuổi bị bán để làm nhân viên karaoke, bắt 6 đối tượng

Theo Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Sơn La, ngày 13/11, Công an tỉnh này cho biết, Cơ quan CSĐT công an tỉnh đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, quyết định tạm giữ 6 đối tượng để điều tra về hành vi mua bán người, liên quan đến vụ việc một thiếu nữ bị lừa đưa đi làm nhân viên phục vụ karaoke và chuyển giao qua nhiều địa phương.

Trần Thị Mỹ Hoa tại cơ quan công an. Ảnh: Công an tỉnh Sơn La.

Trước đó, Công an tỉnh Sơn La tiếp nhận trình báo của ông L.V.C (SN 1992, trú tại Sơn La) về việc con gái là cháu L.T.H.N (SN 2012) bị các đối tượng đưa từ Hà Nội lên khu vực gần biên giới Việt Nam – Trung Quốc thuộc tỉnh Tuyên Quang. Gia đình được yêu cầu đưa 42 triệu đồng để chuộc cháu.

Qua công tác trinh sát, nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Sơn La phát hiện nhiều thông tin nghi vấn liên quan đến hành vi mua bán người trên các hội, nhóm kín.

Kết quả xác minh ban đầu xác định, thông qua mạng xã hội, cháu H.N. bị lừa tìm việc làm và đưa đến làm việc dưới sự quản lý của Trần Thị Mỹ Hoa (SN 1990), quản lý nhóm nhân viên phục vụ quán karaoke tại Hà Nội. Do cháu không đáp ứng yêu cầu công việc, Hoa cùng Trịnh Văn Tùng (SN 1993, trú tại phường Hoàng Liệt, Hà Nội) chuyển giao cháu cho nhóm của Lê Trường Giang (SN 2005), T.T.K.O. (SN 2010) và Nguyễn Quang Vinh (SN 2008), với số tiền 28 triệu đồng.

Cơ quan CSĐT ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, quyết định tạm giữ 6 đối tượng để điều tra về hành vi mua bán người. Ảnh: Công an tỉnh Sơn La.

Sau đó, nhóm của Giang tiếp tục chuyển giao cháu H.N. cho Nguyễn Văn Hoàng (SN 1998), quản lý nhóm nhân viên phục vụ quán karaoke tại tỉnh Tuyên Quang, với số tiền 34 triệu đồng. Khi cháu không đồng ý tiếp tục làm việc, Hoàng yêu cầu gia đình đưa 42 triệu đồng để trả nợ và chuộc người. Nghi ngờ hành vi bị phát hiện, các đối tượng tắt điện thoại, bỏ trốn.

Dưới sự chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh và Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sơn La, Phòng Cảnh sát hình sự đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tuyên Quang, Công an Tp.Hà Nội và công an các địa phương khẩn trương truy xét. Sau 2 ngày, lực lượng công an giải cứu thành công cháu H.N., đưa về địa phương và bàn giao an toàn cho gia đình.