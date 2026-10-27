Trước đó, khoảng 9h35 ngày 25/10, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH nhận được tin báo về vụ tai nạn thương tích xảy ra trên đường Bùi Thị Xuân, phường Thủy Xuân, TP Huế.

Lực lượng chức năng giải cứu thanh niên bị hàng rào sắt đâm xuyên bàn tay.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, đơn vị khẩn trương điều động một xe chỉ huy, một xe bán tải, một xe cứu nạn, cứu hộ cùng cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường triển khai phương án giải cứu.

Tại đây, lực lượng chức năng xác định anh Đào Anh Tuấn (SN 2004) bị thanh sắt hàng rào đâm xuyên bàn tay trái, khiến nạn nhân mắc kẹt tại chỗ. Mặc dù vẫn tỉnh táo, nhưng tình trạng thương tích đòi hỏi phải được giải cứu nhanh chóng, đúng kỹ thuật để hạn chế tổn thương.

Trước tình huống trên, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH phối hợp với nhân viên y tế Trung tâm Cấp cứu 115 khẩn trương triển khai phương án cứu hộ.

Nạn nhân được cứu hộ thành công đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Các cán bộ, chiến sĩ tiến hành cắt phần hàng rào sắt, từng bước giải phóng bàn tay bị mắc kẹt, đồng thời chú trọng bảo đảm an toàn và hạn chế tác động đến vết thương của nạn nhân.

Sau gần 40 phút triển khai các biện pháp cứu nạn, đến khoảng 10h14 cùng ngày, lực lượng chức năng đã đưa anh Tuấn ra khỏi vị trí mắc kẹt và bàn giao cho nhân viên y tế chuyển đến bệnh viện cấp cứu.

Việc phối hợp kịp thời, triển khai phương án cứu hộ phù hợp của lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH cùng nhân viên y tế đã góp phần đưa nạn nhân đến cơ sở y tế trong thời gian sớm nhất.