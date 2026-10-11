Giải cứu thành công tài xế mắc kẹt trong cabin xe tải sau tai nạn

Khoảng 20h10', tại Km56+300, khu vực thôn Thượng Ấm, xã Bình Ca, tỉnh Tuyên Quang, xảy ra va chạm giữa xe ô tô đầu kéo và xe ô tô tải. Cú va chạm mạnh khiến phần cabin xe tải bị biến dạng, móp bẹp, tài xế Quan Văn Chiến (SN 1995, trú tại xã Thượng Lâm, tỉnh Tuyên Quang) bị thương và mắc kẹt bên trong, không thể tự thoát ra ngoài.

Ngay khi nhận được tin báo, Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực Long Bình An, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Tuyên Quang đã nhanh chóng huy động cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện, thiết bị chuyên dụng đến hiện trường.

Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Tuyên Quang triển khai các phương án đưa nạn nhân ra khỏi cabin bị biến dạng.

Trước tình trạng cabin biến dạng, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông và người dân triển khai phương án cứu nạn; sử dụng banh cắt thủy lực, kích thủy lực từng bước tách phần cabin bị móp, mở khoảng trống để tiếp cận nạn nhân, bảo đảm an toàn trong quá trình giải cứu.

Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Tuyên Quang cùng các lực lượng triển khai các phương án đưa nạn nhân ra khỏi cabin bị biến dạng.

Với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm và thao tác kỹ thuật chính xác, lực lượng chức năng đã giải cứu thành công tài xế khỏi cabin, nhanh chóng bàn giao để đưa đến cơ sở y tế cấp cứu.

Sự có mặt kịp thời, tinh thần trách nhiệm và quyết tâm vì sự an toàn của Nhân dân tiếp tục thể hiện rõ phương châm hành động của lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”.