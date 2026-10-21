Giải cứu thành công cá mập mắc kẹt hơn một tháng ở Hàn Quốc

Cá mập xám Bukang-i được hướng dẫn rời khỏi kênh đào nhân tạo tại quận Dong-gu, thành phố Busan, Hàn Quốc, ngày 21/10. Ảnh: Yonhap.

Theo The Korea Herald, chiến dịch giải cứu cá mập được triển khai từ sáng 21/10 và kết thúc lúc 17h50 cùng ngày, sau khoảng 8 tiếng. Đây là nỗ lực lần thứ 3 của giới chức Busan, với sự tham gia của Bộ Đại dương và Thủy sản Hàn Quốc, nhằm đưa con vật trở lại biển.

Lực lượng chức năng đã gắn lưới lớn vào một sàn nổi bằng nhựa (pontoon) để hướng con vật về phía biển. Nhân viên chăm sóc thủy cung chèo sàn nổi, phối hợp với thợ lặn điều hướng cá mập ra ngoài, theo Chosun.

Người dân tập trung theo dõi, liên tục hô lớn: “Xin hãy cẩn thận, đừng làm Bukang-i bị thương!”.

3 lần giải cứu

Bukang-i, thuộc loài cá mập xám (dusky shark), dài khoảng 3,5 m, được phát hiện mắc kẹt tại kênh đào nhân tạo trong Công viên ven sông Cảng Bắc, quận Dong-gu, Busan, hôm 18/9. Biệt danh của con vật được ghép từ Bukhang, tên tiếng Hàn của Cảng Bắc Busan, và hậu tố "-i", thường dùng trong cách gọi thân mật.

Ngày 29/9, lực lượng chức năng sử dụng vòi phun nước để hướng cá mập ra biển nhưng không thành công.

Đến ngày 2/10, họ kéo một tấm lưới lớn nhằm đưa con vật về phía cửa kênh. Tuy nhiên, lưới mắc vào đá dưới đáy, khiến chiến dịch thất bại. Hôm sau, khi thủy triều lên, cá mập quay trở lại khu vực bên trong kênh.

Cá mập Bukang-i bơi ra biển sau hơn một tháng mắc kẹt tại kênh đào nhân tạo ở Công viên Cheonsu, khu vực cảng Bắc, quận Dong-gu, thành phố Busan, Hàn Quốc, ngày 21/10. Ảnh: News1.

Trong 34 ngày mắc kẹt, tình trạng sức khỏe của Bukang-i khiến nhiều người lo ngại khi nhiệt độ nước trong kênh giảm dần. Các chuyên gia nhận định khi nhiệt độ nước giảm, cá mập có khả năng tự quay trở lại biển.

Tuy nhiên, thời gian mắc kẹt càng kéo dài, thể trạng của nó càng suy yếu. Những người chăm sóc cho biết không thấy con vật ăn trong suốt một tháng.

Ông Choi Youn, giáo sư danh dự chuyên ngành phân loại và sinh thái cá tại Đại học Quốc gia Kunsan, cho biết cá mập có thể bị thu hút bởi từ trường phát sinh từ các tuyến cáp ngầm dưới biển dọc theo tuyến đường thủy. Chúng được biết đến là loài có khả năng sử dụng từ trường Trái Đất để định hướng và di chuyển trong đại dương.

Một quan chức Bộ Đại dương và Thủy sản Hàn Quốc dự đoán Bukang-i sẽ di chuyển về vùng biển ngoài khơi phía Nam, nơi có nhiệt độ ấm hơn.

Người dân tập trung tại Công viên ven biển Cảng Bắc ở Busan, nơi cá mập xám cái Bukang-i được thả về biển ngày 21/10. Ảnh: Yonhap.

Sức hút du lịch

Sự xuất hiện của Bukang-i nhanh chóng trở thành hiện tượng trên mạng xã hội Hàn Quốc, thu hút khách du lịch sau khi truyền thông địa phương liên tục đưa tin về những nỗ lực giải cứu bất thành. Tính đến ngày 20/10, Công viên ven sông Cảng Bắc đã đón hơn 1,6 triệu lượt khách.

Chính quyền Busan tận dụng sức hút này để quảng bá thành phố, bổ nhiệm cá mập làm "đại sứ danh dự".

Bukang-i được xem là một ví dụ về hiện tượng động vật hoang dã xuất hiện trong môi trường đô thị, bất ngờ trở thành tâm điểm du lịch nhờ sức lan truyền trên Internet, qua đó thúc đẩy hoạt động kinh tế địa phương, Bloomberg nhận định.

Năm 2018, một con vịt uyên ương có nguồn gốc từ Đông Á trở thành hiện tượng mạng khi xuất hiện tại Công viên Trung tâm ở New York, kéo theo sự ra đời của nhiều sản phẩm lưu niệm theo chủ đề. Cùng năm, người dân London bày tỏ thích thú trước sự xuất hiện của một con cá voi trắng tại sông Thames.

Người dân và du khách tập trung tại Công viên ven biển Cảng Bắc ở Busan, nơi cá mập xám cái Bukang-i được giải cứu về biển ngày 21/10. Ảnh: Yonhap.

Trong tuần sau khi cá mập xuất hiện vào giữa tháng 9, các cửa hàng tiện lợi CU gần công viên ghi nhận doanh số tăng 76,7% so với đầu tháng, theo BGF Retail, đơn vị vận hành chuỗi cửa hàng này. Doanh số các sản phẩm liên quan đến cá mập, như kem que Jaws Bar, cũng tăng 26,5% trên toàn quốc.

Chính quyền Busan cảnh báo sẽ có biện pháp xử lý những cá nhân tìm cách đăng ký nhãn hiệu Bukang-i để độc quyền khai thác thương mại.

"Bukang-i đã trở thành một biểu tượng mới của Busan", Thị trưởng Chun Jae-soo nói trong một thông cáo. Ông khẳng định sẽ bảo đảm tên gọi do cộng đồng cùng tạo nên không bị một cá nhân độc quyền sử dụng.

Tuy nhiên, cơ hội kinh doanh từ hiện tượng này có thể không kéo dài. Yun Jinho, Giám đốc Choin Marketing Lab, nhận định các chủ cửa hàng địa phương có thể nhanh chóng tung ra sản phẩm liên quan cá mập, nhưng các doanh nghiệp lớn khó triển khai kế hoạch khi con vật đã rời đi.

"Mọi người yêu thích nó vì đây là một sự việc tình cờ, có thể biến mất bất cứ lúc nào. Khi cá mập trở về môi trường sống tự nhiên, 'tính ngẫu nhiên và khác thường của câu chuyện sẽ chỉ còn là ký ức'", ông nhận định.

Người dân và du khách tập trung tại Công viên ven biển Cảng Bắc ở Busan, chiêm ngưỡng cá mập xám cái Bukang-i, hồi tháng 9. Ảnh: Reuters.