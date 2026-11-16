Giải cứu thành công 9 cô gái bị mắc kẹt trong cabin thang máy ở TP.HCM

Camera hiện trường đã ghi lại được những hình ảnh “thót tim” trong cuộc giải cứu vào khoảng 23h45 đêm 15/11 vừa qua tại tòa nhà số 377/10 đường Nguyễn Tri Phương thuộc địa phận phường Diên Hồng, TP.HCM.

Theo đó, khi 9 cô gái cùng đi thang máy tại tòa nhà để di chuyển lên các tầng trên nhưng thang máy dừng cứng ngay tại khu vực lầu 1. Các nạn nhân chờ đợi một lúc nhưng không có người hỗ trợ mở cửa nên rơi vào trạng thái hoảng loạn và la hét kêu cứu trong không gian kín.

Ngay khi nhận thông tin từ Trung tâm thông tin chỉ huy 114, Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Khu vực 10 (thuộc Phòng PC07, Công an TP.HCM) đã lập tức điều động 2 xe chuyên dụng cùng 12 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường. Tổ công tác do Trung tá Phan Vũ Phong, Phó Đội trưởng, trực tiếp chỉ huy.

Nhận định số lượng người bên trong đông khiến lượng oxy nhanh chóng cạn kiệt và có nguy cơ gây ngạt thở cao, lực lượng cứu hộ lập tức chia mũi tiếp cận. Một tổ công tác liên tục giao tiếp, động viên để ổn định tâm lý nạn nhân. Mũi còn lại dùng thiết bị chuyên dụng, trong đó có banh thủy lực, để mở cửa thang máy tại lầu 1 nhằm tạo khe thoáng lấy không khí.

Đến rạng sáng 16/11, cánh cửa thang máy được mở thành công và lần lượt cả 9 nạn nhân được đưa ra ngoài an toàn. Được biết, sức khỏe tất cả mọi người đều ổn định, không có ai bị thương dù tinh thần vẫn còn chút lo lắng.