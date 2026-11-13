Giải cứu thành công 4 người mắc kẹt trong vụ nổ sập nhà

Trưa ngày 13/11, ngay sau khi nhận tin báo về sự cố nổ gây đổ sập hoàn toàn căn nhà số 81 và làm hư hỏng nặng các nhà liền kề trên đường Bùi Văn Ba (phường Tân Thuận, TP Hồ Chí Minh), lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP Hồ Chí Minh đã nhanh chóng triển khai lực lượng, phương tiện đến hiện trường, tổ chức cứu nạn và đưa thành công 4 người bị mắc kẹt trong đống đổ nát ra ngoài.

Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP Hồ Chí Minh khẩn trương tháo dỡ từng phần kết cấu bị sập, phối hợp di dời các mảng bê tông để mở đường vào bên trong đưa nạn nhân bị mắc kẹt ra ngoài.

Cụ thể, vào lúc 11h05 ngày 13/11, Trung tâm Thông tin chỉ huy nhận được tin báo xảy ra vụ sập nhà tại địa chỉ số 81 - 83 - 85 đường Bùi Văn Ba, phường Tân Thuận, TP Hồ Chí Minh.

Ngay lập tức, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP Hồ Chí Minh đã điều động nhiều lực lượng tinh nhuệ phối hợp ứng cứu, bao gồm: Đội Chữa cháy và CNCH Khu vực 7, Tổ Cảnh sát Chữa cháy và CNCH (thuộc Đội Công tác chữa cháy và CNCH), Đội Cảnh sát PCCC và CNCH trên sông, Đội Chữa cháy và CNCH Khu vực 1, Đội Chữa cháy và CNCH Khu vực 4 cùng Công an phường Tân Thuận.

Theo thông tin ban đầu, ngoài một số căn nhà bị đổ sập thì một số phòng trọ xung quanh cũng bị ảnh hưởng, nứt đổ...

Tại hiện trường, vụ nổ đã khiến căn nhà số 81 bị đổ sập hoàn toàn và gây hư hỏng nặng nề cho các căn nhà liền kề (số 83, 85...).

Đại tá Trần Hồng Minh, Phó Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh xuống hiện trường chỉ đạo công tác tìm kiếm và cứu nạn, cứu hộ khẩn trương tìm kiếm cứu nạn nhân bị kẹt trong đống đổ nát.

Cán bộ chiến sĩ và bác sĩ khẩn trương hỗ trợ người bị thương ra khỏi hiện trường.

Trước đó, Đại tá Trần Trung Hiếu, Trưởng phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP Hồ Chí Minh cũng đã xuống hiện trường trực tiếp chỉ đạo lực lượng chức năng nhanh chóng phong tỏa khu vực, triển khai các biện pháp nghiệp vụ, gấp rút di dời các mảng bê tông lớn chắn lối vào và tháo dỡ kết cấu đổ nát để mở đường, tạo khoảng trống tiếp cận người bị vùi lấp.

Toàn bộ tuyến đường Bùi Văn Ba bị phong toả để thực hiện công tác cứu nạn, cứu hộ.

Nhờ sự nỗ lực khẩn trương, đến hơn 13h cùng ngày, lực lượng cứu nạn đã tìm kiếm được 4 người từ đống đổ nát và đưa ra ngoài kịp thời, hiện tại lực lượng đang khẩn trương tiếp tục công tác cứu nạn.