Giải cứu sinh viên bị 'bắt cóc online', ngăn chuyển 1,2 tỷ đồng

Em T.A được đưa về cơ quan Công an sau khi được giải cứu. Ảnh: CACC

Ngày 14/10, Công an TPHCM cho biết, Công an phường Bà Rịa vừa kịp thời ngăn chặn một vụ lừa đảo bằng thủ đoạn “bắt cóc online”, giải cứu nam sinh viên và ngăn gia đình chuyển 1,2 tỷ đồng cho các đối tượng.

Trước đó, khoảng 14h30 ngày 13/10, Công an phường Bà Rịa tiếp nhận tin báo từ Trường Đại học Dầu khí về việc sinh viên T.A (SN 2008) rời ký túc xá từ sáng 12/10. Trong thời gian này, T.A có biểu hiện lo lắng, nhiều lần liên hệ hối thúc gia đình chuyển gấp 1,2 tỷ đồng.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Bà Rịa khẩn trương rà soát, xác minh. Nhận định vụ việc có dấu hiệu lừa đảo bằng thủ đoạn giả danh cơ quan chức năng, lực lượng Công an phối hợp với nhà trường triển khai các biện pháp nghiệp vụ. Khoảng 30 phút sau, Công an xác định được vị trí của T.A, kịp thời tiếp cận, giải tỏa tâm lý cho nam sinh, ngăn chặn giao dịch chuyển tiền và đưa em về gia đình an toàn.

Làm việc với cơ quan Công an, T.A cho biết, sáng 12/10, các đối tượng gọi điện, tự xưng là cán bộ cơ quan điều tra, vu khống em liên quan đến một đường dây rửa tiền đặc biệt nghiêm trọng. Chúng liên tục đe dọa, gây áp lực tâm lý, ép em đến thuê phòng tại một nhà nghỉ, cắt đứt liên lạc với gia đình và kết nối ứng dụng Zoom để giám sát 24/24 giờ.

Bị thao túng tâm lý, lo sợ bị bắt giữ, T.A làm theo yêu cầu của các đối tượng, liên hệ với bố mẹ đòi chuyển tiền vào tài khoản do chúng chỉ định.

Để tăng độ tin cậy, các đối tượng còn làm giả giấy báo trúng tuyển chương trình liên kết đào tạo giữa Trường Đại học Dầu khí và Học viện Mỏ - Công nghệ New Mexico (Mỹ). Chúng yêu cầu T.A lấy lý do cần “chứng minh tài chính du học” để thuyết phục gia đình chuyển tiền.

Nhờ được phát hiện và xử lý kịp thời, vụ việc không gây thiệt hại về tài sản. Qua vụ việc, cơ quan Công an khuyến cáo người dân cảnh giác với các cuộc gọi tự xưng cán bộ công an, cơ quan điều tra, yêu cầu giữ bí mật, cắt liên lạc với người thân hoặc chuyển tiền để phục vụ điều tra. Khi gặp tình huống tương tự, người dân cần bình tĩnh kiểm chứng thông tin và liên hệ ngay với cơ quan Công an để được hỗ trợ.