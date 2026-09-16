Giải cứu nữ sinh viên nghe theo nhóm đối tượng giả danh công an, tự giam mình trong nhà nghỉ

Sự việc bắt đầu vào khoảng 10h17 ngày 15/9, khi em Nguyễn Yến V. (SN 2008, sinh viên một trường Đại học trên địa bàn xã Mê Linh, Hà Nội) đang ở tại ký túc xá thì nhận được cuộc gọi từ đối tượng tự xưng là "Trung úy Nguyễn Thanh Thủy - Cán bộ Công an phường Nguyễn Trãi".

Kẻ này thông báo V. có liên quan đến một vụ án rửa tiền cho đường dây buôn bán ma túy.

Tiếp đó, đối tượng chuyển máy cho một nam giới tự xưng là "Nguyễn Văn Hùng - Cán bộ Công an TP. Hồ Chí Minh" để đe dọa và gây áp lực tinh thần lên nữ sinh.

Đối tượng yêu cầu V. phải di chuyển ngay đến một nhà nghỉ gần trường để "phục vụ công tác điều tra".

Tin lời các đối tượng, đến 10h50 cùng ngày, em V. đã đến thuê phòng tại nhà nghỉ Huyền Trang 3 trên địa bàn xã Thiên Lộc.

Công an xã Thiên Lộc kịp thời giải cứu nữ sinh khỏi bọn lừa đảo. Ảnh: Cục An ninh mạng.

Tại đây, đối tượng Nguyễn Văn Hùng yêu cầu V. phải chuyển ngay số tiền 300 triệu đồng vào tài khoản mang tên "NGUYEN VAN HUNG" với lý do "xác minh nguồn tiền giao dịch", đồng thời cam kết sẽ hoàn trả nếu kết quả điều tra cho thấy em không vi phạm pháp luật.

Do không có sẵn số tiền lớn, trong trạng thái hoang mang lo sợ, em V. đã xin "cán bộ công an" cho phép gọi điện về cho gia đình để nhờ chuyển tiền.

Nhận thấy dấu hiệu bất thường từ cuộc gọi của con gái, gia đình em V. đã nhanh chóng trình báo vụ việc tới cơ quan công an.

Cùng thời điểm, qua công tác nắm tình hình địa bàn và tiếp nhận phản ánh từ quần chúng nhân dân về việc một nữ sinh thuê phòng có biểu hiện bất thường, Công an xã Thiên Lộc đã tiến hành rà soát, xác định chính xác vị trí em V. tại nhà nghỉ Huyền Trang 3.

Lực lượng công an đã kịp thời có mặt làm việc, giải thích rõ thủ đoạn thao túng tâm lý của nhóm đối tượng lừa đảo, giúp em V. ổn định tinh thần và ngăn chặn thành công nguy cơ thất thoát tài sản cho gia đình nạn nhân.