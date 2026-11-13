Giải cứu nhiều người trong vụ nổ sập nhà tại Phường Tân Thuận

Hiện trường vụ nổ. (Ảnh: PC07)

Theo thông tin ban đầu, trưa cùng ngày, cơ sở kinh doanh gas trên đường Bùi Văn Ba bất ngờ phát nổ rồi đổ sập. Sức ép từ vụ nổ khiến hai căn nhà khác sập, 5 căn khác bị nứt tường, vỡ mái ngói, mái tôn.

Nhận thông tin, cơ quan chức năng điều động hơn 30 cảnh sát, cùng hai xe cẩu được huy động để tháo dỡ kết cấu, di dời các mảng bê-tông lớn để triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn. Đại diện Ủy ban nhân dân phường Tân Thuận cho biết, địa phương đang phối hợp lực lượng chức năng để tập trung xử lý vụ việc.

Lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy tiếp cận hiện trường để cứu hộ, cứu nạn. (Ảnh: PC07)

Đến 14 giờ chiều cùng ngày, lực lượng cứu hộ đã đưa 6 nạn nhân rời hiện trường và đưa đến cơ sở y tế. Trong đó, 2 trường hợp được chuyển đến Bệnh viện đa khoa Tân Hưng và 4 trường hợp được chuyển đến Bệnh viện đa khoa Khánh Hội.

Cơ quan chức năng đang tiếp tục phong tỏa, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.