Giải cứu người phụ nữ mắc kẹt trên cây cao ở phường Ba Ngòi

Trưa 30-10, Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (CNCH) khu vực 2, thuộc Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và CNCH (Công an tỉnh Khánh Hòa) đã kịp thời giải cứu một người phụ nữ mắc kẹt trên cây bồ đề cao khoảng 12m tại Di tích Mộ Ông Tướng (Quốc lộ 1, Tổ dân phố Trà Long, phường Ba Ngòi).

Trước đó, vào lúc 12 giờ 7 phút cùng ngày, đơn vị nhận được tin báo của Công an phường Ba Ngòi về vụ việc. Ngay sau đó, đội đã điều động 2 xe chữa cháy cùng 13 cán bộ, chiến sĩ và phương tiện, thiết bị chuyên dụng đến hiện trường.

Lực lượng chức năng tiếp cận người bị nạn trên ngọn cây bồ đề.

Các chiến sĩ đưa người bị nạn xuống đất an toàn.

Qua nắm tình hình, lực lượng chức năng xác định một người dân có biểu hiện tâm lý không bình thường đang mắc kẹt trên cây bồ đề, ở độ cao khoảng 12m. Chỉ huy đội phân công cán bộ, chiến sĩ triển khai đệm hơi phía dưới vị trí người bị nạn, đồng thời sử dụng dây, đai và thang để tiếp cận, tổ chức đưa người này xuống đất.

Đến hơn 13 giờ cùng ngày, lực lượng cứu nạn đã đưa người bị nạn xuống đất an toàn và bàn giao cho gia đình. Người được cứu là bà N.T.M.H., sinh năm 1995, thường trú tại xã Nam Cam Ranh. Theo xác minh của Công an phường và thông tin từ gia đình, bà H. có tiền sử mắc bệnh tâm thần.