Giải cứu người phụ nữ có ý định nhảy cầu Hoàng Văn Thụ

Theo đó, khoảng 5h40 ngày 20/9/2026, Trung tâm Chỉ huy 114 - Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH (Công an TP. Hải Phòng) tiếp nhận tin báo về việc một người có ý định nhảy cầu Hoàng Văn Thụ xuống sông Cấm, thuộc địa bàn phường Hồng Bàng, Hải Phòng.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực 1 phối hợp Đội Cảnh sát PCCC và CNCH trên sông khẩn trương điều động cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện đến hiện trường.

Đồng thời, Trung tâm Chỉ huy 114 thông báo Công an phường Hồng Bàng và lực lượng Cảnh sát giao thông phối hợp hỗ trợ công tác cứu nạn, cứu hộ.

Lực lượng Công an TP. Hải Phòng vừa kịp thời cứu một người phụ nữ có ý định nhảy cầu Hoàng Văn Thụ.

Tại hiện trường, cán bộ, chiến sĩ Đội Chữa cháy và CNCH khu vực 1 - Phân đội Hồng Bàng xác định người phụ nữ đang đứng ở phía ngoài lan can cầu Hoàng Văn Thụ, đang được người dân xung quanh động viên, trấn an.

Lực lượng cứu nạn, cứu hộ nhanh chóng tiếp cận, kiên trì vận động, thuyết phục, ổn định tâm lý và phối hợp với người dân đưa người phụ nữ vào khu vực an toàn.

Sau khi tiếp tục được ổn định tâm lý, người phụ nữ được Đội Chữa cháy và CNCH khu vực 1 đưa về trụ sở Công an phường Hồng Bàng để bàn giao, tiếp tục xác minh, làm rõ vụ việc và thực hiện các biện pháp hỗ trợ cần thiết.