Giải cứu người phụ nữ bị xe container đè suốt 45 phút

Chiều 12/11, lực lượng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Lạng Sơn đã giải cứu thành công một phụ nữ bị mắc kẹt dưới xe container sau vụ tai nạn giao thông trên Quốc lộ 1A.

Theo thông tin từ Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh Lạng Sơn, vào khoảng 16h50 ngày 12/11, đơn vị nhận được tin báo về vụ tai nạn giao thông xảy ra tại Km 37+800, Quốc lộ 1A, giữa xe container và xe máy.

Vụ va chạm khiến xe container bị lật nghiêng, đè lên một phần cơ thể nạn nhân là bà H.T.V. (SN 1987, trú tại phường Kỳ Lừa).

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH đã điều động một xe cứu nạn, cứu hộ cùng 8 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường triển khai công tác giải cứu.

Hiện trường vụ việc. Ảnh: CA.

Quá trình cứu nạn gặp nhiều khó khăn do vụ tai nạn xảy ra tại đoạn đường cong, sát taluy. Thời điểm này trời gần tối, có mưa phùn khiến mặt đường trơn trượt. Đặc biệt, khoảng trống dưới gầm xe rất hẹp, trong khi phương tiện có nguy cơ tiếp tục trượt, gây mất an toàn cho cả nạn nhân và lực lượng cứu hộ.

Trước tình hình đó, các cán bộ, chiến sĩ đã khẩn trương triển khai chiếu sáng khu vực xảy ra tai nạn, sử dụng thiết bị chuyên dụng để kê, chèn cố định xe container. Đồng thời, lực lượng cứu nạn sử dụng thiết bị banh, cắt thủy lực để tiếp cận và đưa nạn nhân ra ngoài.

Các lực lượng giải cứu nạn nhân. Ảnh: CA.

Đến 17h35 cùng ngày, nạn nhân được giải cứu an toàn, sơ cứu ban đầu và chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn để tiếp tục điều trị.

Hiện, nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.