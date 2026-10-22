Giải cứu người đàn ông rơi xuống giếng giữa đêm, mắc kẹt gần 10 tiếng

Theo tin từ Công an xã Quảng Hòa, trong đêm tối, do không thông thuộc địa hình, anh Lầu Chá Thò (SN 1978, quê Tuyên Quang), người đến Lâm Đồng làm thuê, hái cà phê theo mùa vụ, không may trượt chân rơi xuống giếng nước tại thôn 3, xã Quảng Hòa.

Anh Lầu Chá Thò được giải cứu thành công. Ảnh: Công an xã Quảng Hòa. ↵

Theo đó, khoảng 5h30 ngày 18/10, người dân phát hiện sự việc và nhanh chóng báo lực lượng chức năng. Công an xã Quảng Hòa phối hợp với Tổ An ninh cơ sở khẩn trương triển khai công tác cứu nạn, đưa anh Thò lên khỏi giếng an toàn sau gần 10 giờ mắc kẹt.

Sau khi được cứu, anh Thò có biểu hiện bất thường về sức khỏe. Lực lượng Công an tiếp tục phối hợp đưa nạn nhân đến cơ sở y tế cấp cứu, điều trị. Đến ngày 20/10, anh được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng để tiếp tục theo dõi sức khỏe.

Bên cạnh việc hỗ trợ cứu người, Công an xã Quảng Hòa còn vận động cán bộ, chiến sĩ và người dân tại các thôn 3, 4, 5 quyên góp được 7 triệu đồng. Số tiền được trao cho người thân anh Thò nhằm hỗ trợ chi phí đi lại, sinh hoạt và điều trị.

Giữa những ngày mưu sinh xa quê, tai nạn bất ngờ khiến anh Thò rơi vào hoàn cảnh khó khăn. Sự hỗ trợ kịp thời của lực lượng Công an và người dân địa phương không chỉ giúp anh vượt qua nguy hiểm mà còn thể hiện tinh thần tương thân tương ái, sẻ chia với người lao động xa quê.