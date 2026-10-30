Giải cứu người đàn ông 63 tuổi bị điện giật, rơi xuống mái tôn nhà bên cạnh

Theo Cổng thông tin Bộ Công an, rạng sáng 26/10, Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Khu vực 9, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an Thành phố Hồ Chí Minh nhận tin người dân ngã từ trên cao xuống mái nhà ở đường số 1B, Khu dân cư Lý Chiêu Hoàng, phường An Lạc.

Lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an Thành phố Hồ Chí Minh cứu hộ nạn nhân bị điện giật. Ảnh: CA.

Theo đó, trong lúc sửa chữa đường điện trên sân thượng ở căn nhà trên đường Lê Thị Hồng Gấm, phường Bến Thành, ông V.T.K.T. (sinh năm 1963) bất cẩn bị điện giật rơi từ sân thượng xuống mái tôn nhà dân bên cạnh. Nạn nhân bị thương nặng, bất động.

Người nhà phát hiện nhưng không có cách nào tiếp cận nên lo lắng gọi điện cầu cứu lực lượng cứu hộ.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Khu vực 1, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an Thành phố Hồ Chí Minh nhanh chóng triển khai lực lượng, phương tiện chuyên dụng đến hiện trường, khẩn trương tổ chức công tác cứu nạn, cứu hộ.

Nạn nhân được đưa lên xe đến bệnh viện cấp cứu. Ảnh: CA.↵

Trước tình huống khẩn cấp, cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng khảo sát hiện trường, đánh giá tình trạng nạn nhân và lựa chọn phương án cứu nạn phù hợp.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng cứu nạn, cứu hộ đã tiếp cận được nạn nhân, sử dụng cán cứu thương kết hợp dây cứu hộ cố định, tổ chức đưa nạn nhân từ mái tôn xuống mặt đất an toàn. Sau khi hoàn thành công tác cứu nạn, lực lượng chức năng đã bàn giao nạn nhân cho Bệnh viện Đa khoa Gia Định để tiếp tục kiểm tra tình trạng sức khỏe và đưa đi cấp cứu.