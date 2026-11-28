Ngày 27/11, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH), Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết vừa giải cứu thành công một nam thanh niên bị mắc kẹt giữa khe tường hai nhà dân trên địa bàn phường Buôn Ma Thuột.

Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Đắk Lắk giải cứu nam thanh niên mắc kẹt giữa hai bức tường nhà (ảnh: Bộ Công an).

Trước đó, khoảng 18h45 ngày 26/11, đơn vị nhận được tin báo của người dân về việc có người mắc kẹt giữa hai bức tường nhà tại số 80 đường Lương Thế Vinh, phường Buôn Ma Thuột.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH đã điều động phương tiện cùng 8 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường triển khai công tác cứu nạn.

Theo thông tin ban đầu, nạn nhân là anh V., trú tại xã Ea Phê, tỉnh Đắk Lắk.

Khoảng 15h30 cùng ngày, anh V. bị rơi xuống khe hẹp giữa hai bức tường nhà, ở độ sâu hơn 3m. Phát hiện sự việc, người dân đã tìm cách ứng cứu nhưng không thành nên trình báo cơ quan chức năng.

Nạn nhân sau đó đã được đưa đến bệnh viện thăm khám, điều trị (ảnh: Bộ Công an).↵

Khi lực lượng cứu nạn tiếp cận, nam thanh niên vẫn tỉnh táo nhưng phần chân bị mắc kẹt sâu bên dưới và bị thương, không thể tự thoát ra ngoài.

Quá trình giải cứu gặp nhiều khó khăn do không gian giữa hai bức tường chật hẹp, trong khi đất đá liên tục rơi xuống khe tường.

Các cán bộ, chiến sĩ đã triển khai phương án cứu hộ, tiếp cận và đưa nạn nhân ra khỏi vị trí mắc kẹt.

Sau khoảng 15 phút nỗ lực, lực lượng chức năng đã giải cứu thành công nam thanh niên, đưa ra ngoài an toàn.

Sau đó, nạn nhân được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên để kiểm tra sức khỏe và điều trị thương tích.