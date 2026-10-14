Giải cứu nam sinh viên bị khống chế tâm lý qua Zoom, hoảng loạn yêu cầu bố mẹ chuyển 1,2 tỷ đồng

Ngày 14/10, tin từ Công an phường Bà Rịa, TP. HCM cho biết, đơn vị đã kịp thời ngăn chặn một vụ lừa đảo theo hình thức “bắt cóc online”, giải cứu an toàn một nam sinh viên và giúp gia đình bảo toàn số tiền 1,2 tỷ đồng trước nguy cơ bị chiếm đoạt.

Khoảng 14h30 cùng ngày, Công an phường Bà Rịa tiếp nhận tin báo từ Trường Đại học Dầu khí về việc sinh viên T.A. (sinh năm 2008) rời khỏi ký túc xá từ sáng 12/10. Đáng chú ý, nam sinh có biểu hiện lo lắng, liên tục liên hệ thúc giục gia đình chuyển gấp 1,2 tỷ đồng.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, chỉ huy Công an phường chỉ đạo Tổ phản ứng nhanh khẩn trương xác minh, rà soát các manh mối. Qua phân tích tài liệu, lực lượng chức năng nhận định vụ việc có dấu hiệu lừa đảo bằng thủ đoạn giả danh cơ quan chức năng, thao túng nạn nhân theo kịch bản “bắt cóc online”.

Nhờ triển khai các biện pháp nghiệp vụ và phối hợp chặt chẽ với nhà trường, chỉ khoảng 30 phút sau, Công an phường Bà Rịa xác định được vị trí của T.A. Lực lượng chức năng nhanh chóng tiếp cận, giải tỏa tâm lý cho nam sinh, ngăn chặn kịp thời giao dịch chuyển tiền và đưa em trở về với gia đình an toàn.

T.A làm việc với cơ quan công an. Ảnh: Công an TP. HCM.

Làm việc với cơ quan Công an, T.A. cho biết sáng 12/10, em nhận được các cuộc gọi từ những người tự xưng là cán bộ cơ quan điều tra. Các đối tượng bịa đặt thông tin nam sinh có liên quan đến một đường dây rửa tiền đặc biệt nghiêm trọng, sau đó liên tục đe dọa, gây áp lực tâm lý và yêu cầu em làm theo chỉ dẫn.

Theo lời kể của nạn nhân, các đối tượng ép em thuê phòng tại một nhà nghỉ trên địa bàn, tuyệt đối giữ bí mật, cắt đứt liên lạc với gia đình và kết nối ứng dụng Zoom để chúng giám sát liên tục 24/24 giờ.

Bị đe dọa sẽ bị bắt tạm giam, T.A. dần rơi vào trạng thái hoảng sợ, làm theo kịch bản của các đối tượng và liên hệ với bố mẹ yêu cầu chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng do chúng chỉ định.

Để tăng độ tin cậy, nhóm lừa đảo còn làm giả giấy báo trúng tuyển chương trình liên kết đào tạo giữa Trường Đại học Dầu khí và Học viện Mỏ - Công nghệ New Mexico (Mỹ). Chúng hướng dẫn nam sinh lấy lý do cần “chứng minh tài chính du học” để thuyết phục gia đình chuyển số tiền lớn.

Qua vụ việc, Công an phường Bà Rịa khuyến cáo người dân, đặc biệt là phụ huynh, học sinh và sinh viên, nâng cao cảnh giác trước thủ đoạn lừa đảo “bắt cóc online”, đồng thời thực hiện nguyên tắc “3 KHÔNG”: Không cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng, mã số sinh viên cho người lạ; Không làm theo hướng dẫn qua điện thoại hoặc mạng xã hội của những người tự xưng là Công an, Viện kiểm sát, Tòa án. Cơ quan chức năng không yêu cầu người dân chuyển tiền qua điện thoại để phục vụ điều tra; Không chuyển tiền khi nhận được yêu cầu bất thường, dù đối tượng đưa ra bất kỳ lý do nào.

Khi nhận được cuộc gọi yêu cầu chuyển tiền cho con em với những dấu hiệu đáng ngờ, phụ huynh cần giữ bình tĩnh và chủ động xác minh qua nhiều kênh như gọi điện bằng số máy khác, liên hệ bạn bè, giáo viên hoặc nhà trường để kiểm tra tình hình thực tế.

Công an phường Bà Rịa cũng đề nghị người dân khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo cần báo ngay cho cơ quan Công an gần nhất hoặc sử dụng tính năng cảnh báo trên ứng dụng SOS An ninh trật tự - CATP HCM để được hỗ trợ kịp thời.

Các cơ sở giáo dục trên địa bàn được khuyến nghị tăng cường tuyên truyền, trang bị kỹ năng nhận diện tội phạm trên không gian mạng cho học sinh, sinh viên, góp phần chủ động phòng ngừa và hạn chế những hậu quả đáng tiếc.