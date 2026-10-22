Giải cứu kịp thời nam thanh niên có ý định tự tử ở Đà Nẵng

Theo đó, tối 21/10, Công an phường Sơn Trà, TP Đà Nẵng, tiếp nhận thông tin về việc một nam thanh niên đi ra khu vực biển cuối đường Hoàng Sa, có ý định tự tử.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Sơn Trà khẩn trương có mặt tại hiện trường, phối hợp với lực lượng dân quân, Ban Quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển Đà Nẵng cùng Đội Cảnh sát PCCC&CNCH khu vực 2 triển khai các biện pháp tìm kiếm, cứu nạn.

Lực lượng chức năng đưa nam thanh niên vào bờ. (Ảnh: C.A)

Với sự phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng, nam thanh niên đã được tìm thấy, đưa vào bờ an toàn và bàn giao cho gia đình.

Cách đây 2 tháng, các chiến sĩ Công an Nghệ An đã nhanh chóng giải cứu thành công nam thanh niên định nhảy cầu tự tử.

Cụ thể, khoảng 8h ngày 18/8, một nam thanh niên bất ngờ bám vào lan can cầu vượt đường sắt Nghi Kim, phường Vinh Hưng. Nhận được tin báo Công an phường Vinh Hưng, Phòng Cảnh sát PCCC&CHCN Công an tỉnh Nghệ An đã cử lực lượng đến hiện trường.

Sau thời gian ngắn, các chiến sĩ Công an đã giải cứu thành công nam thanh niên định nhảy cầu tự tử. Sự việc diễn ra quá nhanh, hàng chục người dân chứng kiến vụ việc bày tỏ ngưỡng mộ, thán phục trước kinh nghiệm giải cứu của các chiến sĩ Công an Nghệ An.

Qua xác minh, nam thanh niên tên là P.V.T. (SN 2008, trú tại xã Keng Du, tỉnh Nghệ An).