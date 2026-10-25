Giải cứu khỉ con quý hiếm giữa cháy rừng ở Tây Java

Khỉ surili Java con mới sinh đã được các tình nguyện viên cứu khỏi cây đang cháy. Ảnh chụp màn hình: Instagram

Vụ việc xảy ra vào tối 22/10 tại khu vực núi Ciremai, thuộc huyện Kuningan, ở độ cao khoảng 1.600 m so với mực nước biển. Trong lúc tham gia khống chế đám cháy, ông Darsa, 51 tuổi, một tình nguyện viên chữa cháy, nghe thấy tiếng kêu yếu ớt phát ra từ khu vực cây cối đang bốc cháy. Lần theo âm thanh, ông và những người cùng nhóm phát hiện một cá thể surili non đang bám trên cành cây đã bị lửa thiêu.

Con vật có bộ lông trắng, khuôn mặt xanh đặc trưng, cơ thể rất yếu và dây rốn vẫn chưa rụng, ước chỉ khoảng một tuần tuổi. Các tình nguyện viên nhanh chóng đưa cá thể này ra khỏi khu vực nguy hiểm và chăm sóc khẩn cấp.

Sau khi sức khỏe của khỉ con được cải thiện, ngày 23/10, nhóm cứu hộ tổ chức tìm kiếm khỉ mẹ. Sau nhiều giờ tìm kiếm khỉ mẹ không có kết quả và phải đưa khỉ con trở lại nơi trú tạm an toàn, đến trưa cùng ngày, nhóm phát hiện một đàn surili cách vị trí tìm thấy khỉ con khoảng 300 m. Nhóm cứu hộ đã đặt khỉ con ở nơi an toàn rồi lùi ra xa để tránh làm đàn khỉ hoảng sợ. Một con khỉ cái sau đó tiến đến, bế con non và đưa trở lại đàn. Tại đây, nhóm cứu hộ quan sát thấy khoảng 15 cá thể surili.

Surili Java là loài linh trưởng bản địa ở miền Tây đảo Java và thuộc nhóm động vật được bảo vệ tại Indonesia. Theo chính quyền tỉnh Tây Java, số lượng cá thể sống trong tự nhiên hiện ước tính chỉ còn khoảng 4.000–6.000 con. Loài này chủ yếu sinh sống tại các khu bảo tồn và rừng núi được bảo vệ trong khu vực.

Vụ giải cứu cho thấy nguy cơ mà cháy rừng gây ra đối với động vật hoang dã, đặc biệt là những cá thể non chưa có khả năng tự tìm nơi an toàn. Việc bảo vệ sinh cảnh rừng có ý nghĩa quan trọng đối với sự tồn tại của các loài linh trưởng đặc hữu đang chịu sức ép từ tình trạng suy giảm môi trường sống.