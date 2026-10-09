Giải cứu khẩn cấp 2 người mắc kẹt sau vụ va chạm ô tô

Theo tin từ Bộ Công an, vào khoảng 4h12 ngày 9/10, lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Nghệ An nhận được tin báo về vụ tai nạn giao thông giữa hai ô tô tại phường Hoàng Mai, khiến 2 người mắc kẹt trong cabin.

Ngay sau khi nhận tin, đơn vị khẩn trương điều động một xe chỉ huy, một xe chữa cháy cùng phương tiện, thiết bị cứu nạn, cứu hộ đến hiện trường.

Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH nhanh chóng triển khai đội hình, sử dụng thiết bị banh, cắt, phối hợp với lực lượng liên quan giải cứu 02 nạn nhân mắc kẹt trong cabin, bàn giao cho lực lượng y tế cấp cứu kịp thời. Ảnh: CA.↵

Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra giữa ô tô mang biển kiểm soát 29E-785XX lưu thông theo hướng Nghệ An – Hà Nội và ô tô biển kiểm soát 50H-216XX kéo theo rơ-moóc biển kiểm soát 77R-028XX. Cú va chạm khiến 2 người mắc kẹt trong cabin, không thể tự thoát ra ngoài.

Tại hiện trường, lực lượng cứu nạn, cứu hộ nhanh chóng triển khai đội hình, sử dụng thiết bị banh, cắt để tiếp cận và giải cứu các nạn nhân. Công tác cứu hộ được thực hiện với sự phối hợp của Đội Cảnh sát giao thông số 4, Phòng 6, Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) và các lực lượng liên quan.

Sau khi được đưa ra ngoài, 2 nạn nhân được bàn giao cho lực lượng y tế để cấp cứu, chăm sóc và điều trị kịp thời.

Đến 5h15 cùng ngày, lực lượng cứu nạn, cứu hộ hoàn thành nhiệm vụ và trở về đơn vị thường trực. Theo thông tin ban đầu, ô tô biển kiểm soát 29E-785XX bị hư hỏng nặng, thiệt hại về tài sản đang được thống kê.