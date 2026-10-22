Giải cứu hai vợ chồng ở Cao Bằng rơi xuống vực sâu 30m

Theo Công an tỉnh Cao Bằng, khoảng 8h ngày 21/10, Công an xã Nam Quang nhận được tin báo của người dân về việc hai vợ chồng anh M.V.P. và chị H.T.X., cùng trú tại xóm Khâu Cà, xã Nam Quang, bị tai nạn giao thông, rơi xuống khu vực rừng núi sâu khoảng 30 mét.

Lực lượng chức năng cùng người dân đưa 2 vợ chồng lên khỏi vực sâu. Ảnh: CA.↵

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phối hợp với người dân và lực lượng y tế tổ chức tiếp cận, đưa người bị nạn lên vị trí an toàn bằng cáng, sơ cứu ban đầu và chuyển đi cấp cứu kịp thời.

Sự hỗ trợ khẩn trương của lực lượng Công an xã cùng người dân và nhân viên y tế góp phần giúp các nạn nhân được tiếp cận với công tác cấp cứu, thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy và sẵn sàng giúp đỡ Nhân dân trong những tình huống khó khăn, hoạn nạn.

Hành động thiết thực của Công an xã Nam Quang tiếp tục lan tỏa hình ảnh đẹp của người chiến sĩ Công an nhân dân vì Nhân dân phục vụ, góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân đối với lực lượng Công an.