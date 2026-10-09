Giải cứu hai người mắc kẹt trong cabin sau tai nạn trên cao tốc Bắc - Nam qua Nghệ An

Trưa 9/10, thông tin từ Công an tỉnh Nghệ An cho biết, lực lượng Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Nghệ An vừa kịp thời giải cứu 2 người mắc kẹt trong cabin xe sau tai nạn giao thông (TNGT).

Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Nghệ An sử dụng thiết bị chuyên dụng để giải cứu người mắc kẹt. (Ảnh CANA).

Theo thông tin ban đầu, vào hồi 3h45 ngày 9/10, xe ô tô tải BKS 29E-785.XX (chưa rõ người điều khiển) lưu thông trên cao tốc Bắc - Nam theo hướng Nghệ An - Hà Nội.

Khi xe đi đến Km 392+050, cao tốc Bắc - Nam (thuộc địa phận phường Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An) thì xảy ra va chạm với xe đầu kéo BKS 50H-216.XX kéo theo rơ moóc BKS 77R-028.XX.

Vụ tai nạn khiến hai người đàn ông là lái xe và phụ xe tải bị mắc kẹt trong cabin, không thể tự thoát ra ngoài.

Đến khoảng 4h12 sáng 9/10 lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Nghệ An nhận được tin báo.

Ngay sau khi nhận tin báo, đơn vị khẩn trương điều động một xe chỉ huy, hai xe chữa cháy cùng phương tiện, thiết bị cứu nạn, cứu hộ đến hiện trường triển khai công tác cứu nạn.

Tại hiện trường, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH nhanh chóng triển khai đội hình, sử dụng thiết bị banh, cắt; đồng thời phối hợp với Đội CSGT số 4, Phòng 6, Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) và lực lượng liên quan khẩn trương tiếp cận và nhanh chóng đưa nạn nhân ra ngoài.

Sau khi được đưa ra ngoài, hai nạn nhân được bàn giao cho lực lượng y tế chăm sóc, điều trị (Ảnh CANA).

Sau khi được giải cứu, hai nạn nhân được bàn giao cho lực lượng y tế để chăm sóc, điều trị.

Được biết, vụ tai nạn khiến xe ô tô tải bị hư hỏng nặng.

Vị trí xảy ra tai nạn hệ thống an toàn giao thông đầy đủ, nền mặt đường bình thường.