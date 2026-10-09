Giải cứu hai người mắc kẹt trong cabin bẹp dúm sau tai nạn giữa 2 xe ôtô

Nhận được thông tin, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Nghệ An đã điều động 1 xe chỉ huy, 2 xe chữa cháy cùng các phương tiện, thiết bị cứu nạn, cứu hộ đến hiện trường triển khai công tác cứu nạn.

Lực lượng chức năng cắt, phá cửa xe để tiếp cận nạn nhân bị mắc kẹt trong cabin

Hiện trường cho thấy, xe ôtô mang BS: 29E-785.XX lưu thông theo hướng Nam – Bắc đã xảy ra va chạm với xe ôtô mang BS: 50H-216.XX kéo theo rơ moóc mang BS: 77R-028.XX. Tai nạn khiến xe ôtô mang BS: 29E-785.XX bị hư hỏng nặng, 2 người bị mắc kẹt trong cabin, không thể tự thoát ra ngoài.

Đưa các nạn nhân bị mắc kẹt ra khỏi cabin bẹp dúm sau tai nạn

Lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Nghệ An nhanh chóng sử dụng thiết bị banh, cắt, đồng thời phối hợp với Đội Cảnh sát giao thông số 4 (thuộc Phòng 6, Cục Cảnh sát giao thông Bộ Công an) và lực lượng liên quan khẩn trương tiếp cận, nhanh chóng đưa nạn nhân ra ngoài. Các nạn nhân sau đó đã được bàn giao cho lực lượng y tế chăm sóc, điều trị.

Đến 5 giờ 15 phút cùng ngày, công tác cứu nạn, cứu hộ được hoàn thành. Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra làm rõ.