Giải cứu đường Lương Định Của

Đường Lương Định Của (phường An Khánh, TPHCM) ngập đã nhiều ngày nay, đặc biệt là sau các trận mưa lớn liên tiếp kéo dài từ 23/9 đến nay khiến người dân đi lại khó khăn, nhiều xe máy đổ ngã. Ảnh: Khoa Nam﻿.

Đường Lương Định Của dài gần 500 m từ vòng xoay Trần Não đến đoạn giao với đường Tố Hữu vẫn tiếp tục ngập sâu dù giữa trưa nắng. Ảnh: Khoa Nam.

Chị Tuyết Nhung (34 tuổi, ngụ phường Bình Trưng) cho biết thường xuyên đi trên con đường Lương Định Của. Mấy ngày nay, đường này ngập sâu vì mưa liên tục đã khiến xe bị hư hỏng nên hôm nay chị phải gọi xe công nghệ đi làm. Ảnh: Khoa Nam.

Đường Lương Định Của có lưu lượng xe cộ qua lại rất đông. Việc con đường liên tục bị ngập đã gây rất nhiều bất tiện và khó khăn cho người dân đặc biệt là vào các khung giờ cao điểm. Ảnh: Khoa Nam.

Mặt đường Lương Định Của đang xuống cấp. Khi nước ngập che lấp các ổ gà khiến nguy cơ gây ra tai nạn cho người và phương tiện gia tăng. Ảnh: Khoa Nam.

Người đàn ông đi xe máy bất ngờ sụp ổ gà, loạng choạng tay lái suýt ngã khi đang cố gắng phi nhanh qua đoạn đường ngập nước. Ảnh: Khoa Nam.

Nhiều xe bị tắt máy khi cố gắng chạy qua các đoạn ngập sâu nên phải nhờ trợ giúp của những người đi khác. Ảnh: Khoa Nam.

Trong buổi sáng và trưa 25/9, lực lượng chức năng đã lập rào chắn cảnh báo và điều tiết ở 2 đầu đường Lương Định Của. Ảnh: Khoa Nam.

Người dân được hướng dẫn tìm lộ trình khác thay thế nhằm giảm bớt áp lực cho tuyến đường ngập. Ảnh: Khoa Nam.

Các xe tải bơm hút chất thải cũng đã được điều động để hút bớt nước trên tuyến đường Lương Định Của. Ảnh: Khoa Nam.

Tại khu vực công trường gần đó, công nhân hối hả tiến hành lắp đặt và vận hành 3 máy bơm, hút nước để giải cứu tuyến đường Lương Định Của. Ảnh: Khoa Nam.

Các công nhân dầm mình nhiều giờ giữa trưa dưới các hố nước để nối các đường ống phục vụ cho việc bơm hút nước. Ảnh: Khoa Nam.

Ghi nhận của phóng viên, đến hơn 14h, tình trạng ngập trên đường Lương Định Của đã có phần giảm. Tuy nhiên, theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, khu vực TPHCM sẽ tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Tổng lượng mưa trong 48 giờ phổ biến từ 70-120 mm, có nơi trên 130 mm đến hết ngày 26/9.