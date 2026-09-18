Giải cứu đối tượng 'ngáo đá' leo lên vòm cầu Cỏ May

Cụ thể, chiều tối ngày 17/9, lực lượng Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an TP Hồ Chí Minh phối hợp với Công an phường Phước Thắng triển khai phương tiện chuyên dụng, đưa một người trên đỉnh cầu Cỏ May xuống đất an toàn.

Xe nâng đưa người thân và lực lượng chức năng tiếp cận người thanh niên có biểu hiện bất thường đang bám trụ trên mái vòm cầu Cỏ May cao hàng chục mét.

Lúc 16h47 cùng ngày, Trung tâm Thông tin chỉ huy tiếp nhận tin báo đề nghị hỗ trợ Công an phường Phước Thắng xử lý vụ việc. Thực hiện chỉ đạo của Thượng tá Nguyễn Hữu Trung – Phó Trưởng Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an TP Hồ Chí Minh, các đơn vị nhanh chóng điều động lực lượng, phương tiện đến hiện trường.

Lực lượng chức năng đã tiếp cận vị trí khu vực hiện trường để giải cứu người thanh niên có biểu hiện bất thường.

Đệm hơi được triển khai.

Tại hiện trường, nhận định người đứng ở vị trí trên cao có nguy cơ mất an toàn, lực lượng cứu nạn triển khai đệm hơi bên dưới, đồng thời vận hành xe thang tiếp cận. Quá trình cứu nạn được tiến hành thận trọng, kết hợp vận động, thuyết phục với các biện pháp nghiệp vụ nhằm đưa người xuống an toàn.

Sau nhiều giờ triển khai các phương án ứng cứu, người thanh niên đã được đưa xuống đất an toàn.

Sau nhiều giờ kiên trì triển khai các phương án, đến 20h27 cùng ngày, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH đã đưa người trên đỉnh cầu xuống đất an toàn, bàn giao cho Công an phường Phước Thắng tiếp tục xác minh, làm rõ vụ việc.