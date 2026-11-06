Theo đó, hồi 07 giờ 34 phút ngày 6/11/2026, tại căn nhà trong ngõ 29 đường Hai Bà Trưng (phường Lê Chân, Hải Phòng) đã xảy ra vụ cháy, bên trong có chủ nhà là cụ ông Đ.M.B (sinh năm 1951) đang kêu cứu.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Đội Chữa cháy và CNCH khu vực 1, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH - Công an TP. Hải Phòng đã nhanh chóng điều động 2 xe chữa cháy cùng cán bộ, chiến sĩ khẩn trương đến hiện trường tổ chức trinh sát, cứu nạn và chữa cháy.

Lực lượng Công an TP. Hải Phòng giải cứu cụ ông trong căn nhà 26m2 chứa phế liệu đang cháy.

Tại thời điểm lực lượng Công an tiếp cận, đám cháy bùng phát tại căn nhà 3 tầng có diện tích khoảng 26m² (chứa nhiều rác và phế liệu do gia đình thu gom).

Tại đây, Công an phường Lê Chân, lực lượng dân phòng và người dân xung quanh đã nỗ lực phá cửa, dùng bình chữa cháy cầm tay dập lửa nhưng không thành công.

Đội Cảnh sát PCCC và CNCH khu vực 1 đã lập tức triển khai 3 mũi áp dụng các biện pháp nghiệp vụ để cứu người và dập lửa.

Kết quả, Đội Cảnh sát PCCC và CNCH khu vực 1 đã dập tắt hoàn toàn đám cháy không để cháy lan sang xung quanh, đồng thời cứu được chủ nhà ra khỏi khu vực nguy hiểm.